Fútbol Sala: Peñarol y Rampla Juniors, los grandes ganadores del fin de semana

El quinto fin de semana con actividad del Fútbol Sala en el año dejó una tremenda goleada de Peñarol en masculino y un sorprendente líder en femenino con el equipo de Rampla Juniors que le ganó a Nacional y se subió a lo más alto de la tabla.

En varones la Zona Este tuvo fecha libre y en la Oeste se dieron dos resultados que llamaron la atención. Si bien era favorito a llevarse el partido, el trámite y el resultado fueron una sorpresa.

Peñarol 12 - Old Christians 0

A un equipo le salió todo y el otro estuvo en una tarde-noche para el olvido; el viaje del trébol hasta el Polideportivo de Las Piedras fue una pesadilla.



El de Peñarol y Old Christians fue uno de esos partidos donde al que saca ventaja le empieza a salir todo bien y al que va perdiendo no le sale nada, un cóctel mortal para el equipo de Federico Petrullo que se vio muy superado por el de Gustavo Sánchez.



Al final del primer tiempo los aurinegros ganaban por 4-0 y para el segundo tiempo el 'trébol', con jugadores de la casa que tienen gran sentido de pertenencia, salió golpeado en su orgullo y eso terminó siendo peor. No se concentraron en hacer algunos ajustes defensivos y salieron como sea a buscar descontar.



Peñarol estaba inspirado, Old venía de sufrir la expulsión de Ezequiel Casaña sobre el final de la primera parte y el resultado fue un 12-0 aplastante. Para los de Colonia no pudo ser ni el descuento y perdieron dos sextas faltas, una la devolvió el palo y la segunda fue una tremenda tapada del arquero Mathías Fernández.

Nacional de San Ramón 10 - Banco República 4

Y se dio el gusto 'nomás'. El tricolor de San Ramón había llamado la atención en el debut cuando cayó 2-1 ante Peñarol con un equipo plagado de juveniles pero se desdibujó en las fechas restantes. A los dirigidos por Matías Rippa les estaba costando mantener la concentración para llevarse un partido y, después de derrotas ante Urupan y Old Christians, el rendimiento sostenido llegó ante Banco República.



Al final de la primera parte Nacional de San Ramón ganaba 7-1 con cuatro goles de Matías Ríos, figura del partido, y a Banco República siempre le tocó correr el partido de atrás. Interesante victoria del equipo de Canelones que con rendimientos así puede llamar la atención en el playoff.

femenino Rampla ganó y está en lo más alto

La base está y esa es la razón por la cual Rampla Juniors es líder y justifica con resultados y rendimientos. De arquero a arquera, el mejor refuerzo de las picapiedras está en el arco.



Los equipos se arman de atrás para adelante y Christian Píriz tiene la seguridad de la juvenil Catia Gómez bajo los tres palos. Fue una de las figuras en la victoria 4-1 ante Nacional, junto a Jennifer Clara y Cynthia Carballo, que deja a las picapiedras en la cima del torneo con un partido más que su inmediato perseguidor Peñarol, también invicto.

Si de figuras y refuerzos hablamos, qué decir de Fátima Villar. Pasó de Rampla a Malvín y la rompió en la visita de las playeras a Nacional de San Ramón. Fue 14-2 y Villar hizo seis goles. En el primero de ellos se saca la marca pinchando la pelota y definió desde lejos de zurda y volea; de las mejores jugadoras del campeonato. Malvín en cancha aún no ha perdido, en la primera fecha le había ganado 3-2 a Rampla pero la mala inclusión de una jugadora le hizo perder los puntos.

En el Santiago Cigliuti de Pando se enfrentaron el local Urupan y Banco República; pudo más la experiencia. Con gran actuación de Romina Girbau las locales lo empataban en la primera parte pero para el complemento las de Pocitos supieron como manejarlo y gracias a Denise Irigoin se llevaron el partido por 5-2 y la primera victoria del campeonato. Urupan y Nacional de San Ramón aún no han ganado en el torneo y se enfrentan en la siguiente fecha.