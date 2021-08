Fútbol Sala: Peñarol es bicampeón uruguayo en masculino y tricampeón en femenino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol venció a Rio Branco por 8-4 en la final del Campeonato Uruguayo de Fútbol Sala en el Polideportivo de Las Piedras y alcanzó el bicampeonato sumando su undécima estrella en la disciplina. La campaña del mirasol comenzó con Gustavo Sánchez como entrenador y culminó con el argentino Hernán Basile a cargo y, entre ambos, el carbonero mantiene un invicto de 30 partidos.

Con dos equipos a los que les gusta ser protagonistas, la final era atractiva en la previa y cumplieron con un partido entretenido, bien jugado y 12 goles. Peñarol venía de dejar por el camino a Nacional en semifinales y Rio Branco había hecho lo propio ante Rocha.

Primer tiempo:

Este domingo, en la final, a los de Cerro Largo les tocó ir siempre de atrás en el marcador porque al minuto ya ganaban los de Basile gracias al gol de Maximiliano Navarro que sorprendió trepando por izquierda y definió rápido ante la salida de Fabricio Santos. Pero se jugaban el título, Rio Branco no se iba a dar por vencido y, dos minutos después, toque con clase de Fabián Hernández para Jorge Machado que centró y Nicolás Ordoqui empató el partido con un gol en contra.

Basile tiene el mejor plantel del medio y este le responde. Agustín Sosa y Nicolás Martínez, que jugarán la próxima temporada en Italia, ingresaron a la cancha y enseguida Sosa marcó el segundo tras pase de Brandon Díaz que fue figura en el mirasol.

Y tuvo su socio: Juan Custodio. Porque los opuestos se atraen, el salteño es pausa e inteligencia y Díaz es pura explosión y desfachatez. Foul para Peñarol, un hombre de Rio Branco se paró frente a Custodio pero éste sacó rápido y Brandon fue el único que leyó perfecto su intención. Desbordó, tiró el pase al medio y cuando "Mincho" Hernández quiso despejar, la metió en su propio arco. Peñarol pasaba 3-1 en diez minutos y dos de los goles habían sido en contra de los dos número 10 y capitanes, lo único inesperado de una final muy atractiva.

Santos comenzaba a salir como arquero jugador pero no daba rédito y el que estaba más claro era "Mincho" pero, aunque metió una gran asistencia, Rio Branco no pudo convertir y en el contragolpe pasó lo peor. Otra vez se juntaron, pase de Custodio y gol de Díaz; no parecía ser la tarde del azul y oro que se fue cayendo 4-1 al descanso porque en los minutos finales Mathías Fenández demostró porqué es el arquero de la selección y respondió con solvencia cada vez que le llegaron.

Segundo tiempo:

El complemento comenzó con ilusión para Rio Branco. A los cinco minutos penal de Fernández que "Mincho" Hernández cambió por gol y lo que sucedió después fue una muestra de la tarde que tuvieron los dirigidos por Martín Pedroza.

Solo segundos después el arquero Santos no estuvo fino en una entrega y Agustín Sosa recuperó y tocó por arriba anotando el 5-2 con el arco vació. Lo que normalmente es un arma ofensiva para Rio Branco, el juego con los pies de su arquero, ésta vez fue un tormento porque no pudo encontrarle la vuelta en todo el partido.

Y Peñarol quiso seguir de largo. Nico Martínez trepó por izquierda a puro físico y Custodio anotó un merecido y gritado gol. Pero el azul y oro, un equipo rebelde, no se daba por vencido y estaba dispuesto a evitar un marcador abultado.

Otra gran asistencia de Hernández habilitó a Diego Pastoriza para un nuevo descuento (6-3) que ilusionaba pero Martínez y Sosa volvieron a ampliar para el aurinegro y solo quedó lugar para el último descuento de Maxi Caetano que estampó el 8-4 final.

A Peñarol le hizo bien arrancar ganando y pisar el acelerador en los momentos justos. Rio Branco nunca se dio por vencido pero pagó caro sus errores no forzados. Los goles que recibió Peñarol fueron virtud del rival siendo que los carboneros mejoraron mucho en el aspecto defensivo, tienen muchas variantes en ofensiva y son un justo campeón.

femenino Peñarol consiguió el tricampeonato

Las chicas de Peñarol estuvieron a la altura de la final, dieron vuelta el partido ante Rampla Juniors y se quedaron con el campeonato. Las 'picapiedras' pasaron de ser la revelación del campeonato a ser una realidad, un gran equipo, con jugadoras de buen nivel y, aún diezmadas siempre le dieron pelea a las tricampeonas.

En solo cuatro minutos las dirigidas en esta ocasión por Damián Falero, tras la suspensión de Christian Píriz, comenzaron ganando gracias al tanto de Cynthia Carballo pero luego el partido se volvería cada vez más cuesta arriba.

A los 17 minutos la histórica goleadora Daiana Gutiérrez puso el empate y un minuto más tarde Stefany Suárez le dio la ventaja a las aurinegras para ir al descanso.

El complemento volvió a tener minutos fatales para Rampla. Cada vez que Génesis Carrasco ingresa, desnivela con la picardía propia de la mayoría de los jugadores venezolanos. La jugadora de River Plate en fútbol fue la figura y marcó el tercero en cinco minutos del segundo tiempo y vino acompañado del cuarto tanto, obra de Belen Yuvet casi dos minutos después.

Rampla nunca supo encontrarle la vuelta para ir por el descuento y pecó de caer demasiado en la dependencia e individualidad de las buenas jugadoras que tiene cuando la respuesta pudo ser el juego en equipo. De cualquier manera, las 'picapiedras' tuvieron una temporada notable definiendo el campeonato también en Sub 20 y consolidando jugadoras como Valentina Ferreira o la arquera Catia Gómez que tiene personalidad y condiciones para estar en gran nivel en cualquier equipo e incluso en la selección.