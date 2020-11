Fútbol Sala: Nacional y Peñarol ganaron de visita y solo queda definir un lugar al playoff

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una nueva fecha del Campeonato Uruguayo de Fútbol Sala, en la que la atención se la llevó el clásico del femenino que fue transmitido por AUF TV, los favoritos sumaron de a tres pero hubo una sorpresa: Banco República deberá ir al repechaje para ganarse un cupo en los playoffs. Hasta ahora están clasificados: Peñarol, Rio Branco, Nacional, Urupan, Old Christians, Rocha FC y Nacional de San Ramón.



Y su rival será Ituzaingó de Maldonado, que no viene bien. En su primera temporada en AUF los fernandinos no han podido sumar unidades y vienen de caer 18-1 ante Nacional. Últimos en la Zona Este, el equipo verde sufrió al tricolor que recuperó el gran nivel de Sebastián Noy que fue figura en la goleada.

Ituzaingó jugará ante el colista de la Zona Oeste, que para sorpresa de varios es Banco República. Los de Pocitos tuvieron altas y bajas en esta atípica temporada y sin dudas que una de esas pálidas fueron los partidos ante Nacional de San Ramón. El tricolor canario volvió a derrotar a los bancarios, fue 3-1 en el Polideportivo de Las Piedras y en su primera temporada en masculino ya se metieron directamente en la definición.



El único equipo con puntaje perfecto en el torneo es Peñarol, pero no lo tuvo nada fácil en Colonia. Los de Gustavo Sánchez sacaron ventaja y llegaron a ponerse 5-2 pero los del trébol negro se hicieron fuertes en su casa y a falta de dos minutos se pusieron a un gol que no pudo llegar. Fue 5-4 y los aurinegros tienen el primer lugar de cara al mata mata.

El partido que debía disputarse en Cerro Largo entre el local Rio Branco y Rocha se postergó por la situación sanitaria del departamento. Ambos equipos están clasificados al playoff y jugarán el pendiente antes de comenzar el mata-mata.