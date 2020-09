Fútbol Sala AUF: dos partidazos en masculino y se perfilan las candidatas en femenino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la segunda fecha del Fútbol Sala de la Asociación Uruguaya de Fútbol hubo menos partidos que lo normal pero no por eso menos emoción. En masculino tuvo descanso la Serie Este, porque en la Oeste hay un equipo más y juegan con fecha libre, pero los dos encuentros fueron igual de apasionantes: Peñarol ganó en Las Piedras y fue empate en Pando.



En femenino Nacional y Peñarol puede que estén un paso adelante, pero los demás equipos están mucho más parejos y el nivel mejora cada año. Hubo una goleada y equipos que prometen y van en ascenso.



Peñarol 2 - Nacional de San Ramón 1

Es raro destacar tanto a un equipo que perdió pero el tricolor de San Ramón hizo todos los méritos; tanto que complicó al actual campeón del torneo.



Con un equipo plagado de juveniles a los que se les dio confianza puso en aprietos a los dirigidos por Gustavo Sánchez. Es que Matías Ripa hizo lo que muchos no se animaron a hacer y parece que dio resultado; darle rodaje a muchos jugadores jóvenes que luego de su paso por Sub 20 no encontraron demasiado lugar en primera.

Es cierto que Peñarol sacó ventaja rápido con un doblete de Nicolás Martínez, el mejor del partido, pero el aurinegro nunca pudo seguir de largo y eso fue gracias a la gran tarea defensiva e intensidad que plasmó San Ramón con una buena tarea de su arquero Nicolás Rodríguez.



El tricolor mantuvo siempre en vilo al resultado, contra todos los pronósticos, y aún más cuando Matías Ríos, el mejor en el equipo, marcó el descuento comenzando el segundo tiempo.



El resto del partido transcurrió entre el buen manejo de pelota de Peñarol y todas las ganas de la juventud de Nacional de San Ramón. Como buen arquero de equipo grande, Mathías Fernández tapó la única situación clara que pudo ser el empate y finalmente fue victoria aurinegra. Como todos pensaban, pero nunca tan ajustada. Aplausos para los dos, Peñarol encontró lo que salió a buscar y San Ramón ilusiona.

Urupan 5 - Banco República 5

Con el 4-0 con el que se fue al entretiempo Urupan, todo hacía pensar que sería una clara victoria para los de Miguel Aguirre Zabala pero nunca hay que dar por muerto a Banco República.



A pesar de que venía de caer 5-0 con Peñarol los de Gabriel De Simone tuvieron una reacción de película que hasta convirtió a Rodrigo Cruz, arquero de Urupan, en figura.



Ramiro Marchese marcó el primer descuento para los de Pocitos y luego cuatro goles de Nicolás Llano lo dieron vuelta. Solo a falta de dos minutos para el final el capitán Carlos Bruschini marcó su segundo para rescatar un empate que también se sostuvo gracias Cruz que atajó un penal y dos sextas faltas. ¡Partidazo en el Santiago Cigliuti!



Futsal: Banco República y Urupan empataron en Pando. Foto: El Show del Fútbol Sala

femenino Las candidatas se ponen el traje

En los últimos años Nacional y Peñarol definieron los campeonatos. Desde que retornaron a la categoría las aurinegras lograron los dos campeonatos que disputaron pero este promete más que los anteriores. No solo la versión de las tricolores es mejor sino que hay varios equipos buenos por detrás.

protocolo Pulgar para arriba En la nota de la fecha pasada hicimos referencia a que la prensa no pudo ingresar normalmente al Polideportivo del GPC. Nobleza obliga, para el partido que jugó el femenino el sábado por la noche, se permitió el ingreso a medios previo registro y se cumplió con el protocolo tomando la temperatura y datos de los asistentes. Pulgar para arriba para Sebastián Perona, gerente de deportes anexos, y para los encargados del futsal tricolor que decidieron en función de la difusión de un deporte que tanto la necesita.

Como locales, las chicas dirigidas por Jorge Seré no tuvieron piedad ante Nacional de San Ramón. Mucho recambio, rotación entera por cuartetas e individualidades como Luna Rocha, Nahiara Ferrari, Romina Soravilla, Sofía Ferrada y Laura Felipe.



Las tricolores quieren batir a Peñarol este año y arrancaron con todo después de un 8-2 ante Urupan. A pesar de la derrota en el equipo visitante buenas actuaciones de Macarena Freitas y de la arquera Camila Silvera, que con un poco más de apoyo y recambio harán mejorar al equipo. Nacional 15 - Nacional de San Ramón 0



En el Polideportivo de Las Piedras las actuales campeonas mejoraron su rendimiento y luego del 5-3 ante Banco República de la primera fecha se despacharon con una goleada y ,con hat-trick, incluido de una de sus incorporaciones: Diane Àlvez. En las aurinegras volvió a marcar Genesis Carrasco, de mucho talento y más minutos este año y a destacar en el equipo de Pando el partido de Lucia Garín que jugó todos los minutos. Peñarol 8 - Urupan 1

Futsal femenino: Peñarol le ganó a Urupan en Las Piedras. Foto: @futbolsalacap

Los dos equipos venían de perder ante dos de las candidatas. Las bancarias ante Peñarol y las picapiedras ante Malvín que, por como se reforzó, dará pelea. A pesar de la ausencia de Jennifer Clara por expulsión, las rojiverdes se hicieron fuertes en el Santiago Cigliuti de Pando y con gran partido de Juliana Viera se quedaron con los tres puntos. Rampla Juniors 3 - Banco República 2