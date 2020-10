Fútbol Sala AUF: Nacional y Peñarol ganaron y ya se perfilan los candidatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el gran atractivo del clásico femenino, se fue la cuarta fecha del Campeonato Uruguayo de Fútbol Sala de AUF y las tablas de la series que clasifican a los playoff ya comienzan a dar indicios de lo que puede ocurrir en la definición. Nacional y Rio Branco lideran la Zona Este mientras que en la Oesta está primero Peñarol escoltado por Old Christians.



Los partidos de la fecha no dejaron sorpresas aunque Rocha estuvo cerca de llevarse el partido como local. Ganaron Nacional, Rio Branco, Peñarol y Old Christians.



Peñarol 4 - Urupan 1

El entrenador Gustavo Sánchez festeja y también todo el equipo aurinegro. No solo por la victoria ante un equipo muy difícil como lo es el dirigido Miguel Aguirre Zabala sino por el gran rendimiento de su jugador emblema: Nicolás Ordoqui.



El número 10 y capitán de Peñarol abrió el partido ante Urupan con un bombazo de derecha que se metió al palo derecho de Rodrigo Cruz y con su hat-trick fue clave en el triunfo aurinegro que en la próxima fecha se enfrentará a Old Christians en un verdadero partidazo.

Nacional de San Ramón 1 - Old Christians 7

Justamente los de Federico Petrullo también vienen de ganar y a domicilio. Fue goleada ante el tricolor de San Ramón que, pese a tener buenos jugadores, tanta juventud algunas veces les termina jugando una mala pasada pero de meterse en los playoff tendrán tiempo de corregir los errores.



Por parte de Old Christians atrás quedó la ajustada derrota ante Banco República y ya está en la mira el duelo ante Peñarol que será una buen prueba para ver qué puede dar el 'trébol negro' este año.

Rocha 6 - Rio Branco 7

Ajustadísimo, el partido de la fecha. El equipo azul y oro es un dolor de cabeza y de visitante también. Rio Branco venía de empatar con Nacional en el Polideportivo y en su visita al este fue un problema también para Rocha.



El responsable fue el mismo: Bruno "Guga" Dos Santos, figura en el GPC también la rompió en el gimnasio de CADER. Luego de un 3-1 favorable a la visita en el entretiempo, el equipo celeste vendió cara la derrota con un 6-7 final.

Nacional 13 - Ituzaingó 2

Pese al resultado y al rendimiento, son son todas buenas las noticias para los dirigidos por Aníbal Roba. El tricolor tuvo como base su característica intensidad para golear al equipo de Maldonado pero en el primer tiempo sufrió la lesión de Sebastián Noy que deberá hacerse una resonancia en la rodilla en las próximas horas.



Pese a ese mal trago Nacional no tuvo problemas para golear a Ituzaingó ya que a falta de diez minutos goleaba 11-2 y dándole minutos a varios jugadores y con una gran actuación de su número 10, Matías Daguerre, decoró un 13-2 final.