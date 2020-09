Fútbol Sala AUF: los locales mandaron en la primera fecha del Campeonato Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atrás quedaron el protocolo y las fases para los entrenamientos. El Fútbol Sala de AUF volvió a la competencia con el Campeonato Uruguayo 2020 y los equipos dejarán todo para meterse a unos playoff con partido único que prometen. No hubo empates y tanto en masculino como en femenino de primera división, ganaron los locales.

Peñarol 5 - Banco República 0

Y pudo ser por más. El aurinegro fue el que mejor se reforzó para este campeonato y dejó una muestra clara de para qué está: repetir el título del año pasado.



Los dirigidos por Gustavo Sánchez ya no tienen en sus filas a los venezolanos Jesús Viamonte y Carlos Vento que fueron claves en 2019 pero ficharon a dos buenos reemplazos. Dos alas de selección que ya empezaron a cumplir: Agustín Sosa hizo uno y Leandro Ataides, figura del partido, hizo dos. Los tantos restantes fueron de Nicolás Ordoqui y Nicolás Martínez.



Gran presentación del carbonero que se sacó de arriba a un duro rival, como lo es siempre Banco República, con gran facilidad, convirtiendo cinco goles y no recibiendo ninguno. Dio la sensación de que si Peñarol pisaba el acelerador el marcador hubiera sido más abultado mientras que los de Pocitos mostraron chispazos del buen equipo que pueden ser.

Old Christians 5 - Urupan 3

En el gimnasio del Club Juventud de Colonia, el trébol negro fue local ante los de Pando en lo que fue sin lugar a dudas el partido de la fecha. En un campeonato en el que predominan los equipos del interior, se enfrentaron probablemente los más fuertes.



En su estreno como entrenador en primera, el que debuta gana, Federico Petrullo se hizo cargo de la mayor de Old y cumplió con la regla. Fiel al estilo de los de Colonia, las bajas de Sebastián Noy y Juan Torres (hoy en Nacional) se suplieron con jugadores surgidos en la institución.



Siempre vigente en el arco Juan Pablo Montans fue clave con el juego con los pies para hacer retroceder a Urupan y Diego Vela fue la figura en ofensiva del trébol que así sacó adelante un partido durísimo ante los de Miguel Aguirre Zabala que a una muy buena base le sumaron refuerzos de jerarquía como Rafael Ramos y Jorge Rodríguez.

Rio Branco 5 - Ituzaingó 0

Bienvenidos. Al debutante Ituzaingó de Maldonado le tocó una primera experiencia difícil: visitar a Rio Branco en una de las canchas más complicadas.



Como no podía ser de otra manera, el azul y oro volcó toda su experiencia y no dejó lugar a dudas con un 5-0 que tuvo como figuras al talentoso Fabián Mincho Hernández y a Freddy Araujo, quienes se repartieron la autoría de los goles.

Nacional 7 - Rocha 3

pulgar para abajo A "puertas cerradas" Entre rejas. Así tuvo que ver la prensa gran parte del partido entre el tricolor y el celeste del este.



Por disposición del gerente de deportes menores de Nacional, Sebastián Perona, aunque estaban los protocolos aprobados periodistas y fotógrafos no pudieron ingresar al Polideportivo del Parque Central; con excepción de los oficiales de cada equipo y personas que se registraron como parte de AUF cuando la asociación no cuenta con corresponsales oficiales.



Por la buena disposición de los funcionarios de la puerta, que sí comprendieron la situación, se habilitó a hacer fotos durante 10 minutos. Una lástima para un deporte que necesita difusión y un partido que no pudo ser transmitido vía streaming como era previsto.

En la cancha, nada que objetarle a Nacional. El equipo de Aníbal Roba sacó una rápida ventaja ante Rocha y con una gran actuación de su líbero, Gabriel Palleiro, superó sin demasiados problemas a su rival.



Corrían 10 minutos del primer tiempo y el tricolor ya ganaba 4-0; aunque era un resultado que castigaba demasiado a la visita que se animó a presionar arriba a un equipo como Nacional, corrió mucho, y demostró que puede ser un dolor de cabeza para más de uno.



Rocha llegó a un merecido descuento por intermedio de Ignacio Pérez pero Sebastián Noy, que debutaba, marcó el quinto antes del descanso.



Para la segunda mitad mermaron un poco las emociones y cuando el celeste logró ponerse 3-6, Palleiro llegó al hat-trick con una sexta falta sobre la hora y demostró que el 'trico' tuvo el tramite controlado en todo momento.

FEMENINO Una grata sorpresa

El torneo femenino sigue dando buenas señales y en la primera fecha, además de que este año se sumó la categoría sub 20, hay que festejar por lo parejo que fueron los encuentros. Sin dudas el campeonato será atractivo.



Banco República se estrenaba en la categoría y fue todo un problema para Peñarol, defensor del título. En el Polideportivo de Las Piedras las aurinegras tuvieron que esperar hasta el final para vencer a Banco con gran actuación de la venezolana Génesis Carrasco que anotó dos goles. Peñarol 5 - Banco República 3



En Malvín, la playeras con plantel renovado se enfrentaron a Rampla Juniors que casi da la sorpresa. Dos goles de Valentina Ferreira adelantaron a las picapiedras que con gran solidez de Catia Gómez en el arco y buen rendimiento de Jeniffer Clara justificaban el restultado. Más tarde Clara se fue expulsada en una acción que no se llegó a entender en la transmisión y las locales aprovecharon. En los dos minutos con una jugadora menos para Rampla, Malvín descontó y después siguió de largo. Malvín 3 - Rampla 2



En el Polideportivo del GPC Nacional enfrentó a Urupan y otra vez la prensa no pudo ingresar. Ni siquiera las jugadoras del equipo de Pando, algunas jugaron dos partidos, pudieron usar los vestuarios.



En la cancha, un gran rendimiento de las dirigidas por Jorge Seré. Las tricolores se fueron al primer tiempo ganando 4-0 y con un gran partido de la cuarteta conformada por Luna Rocha, Josefina Villanueva, Nahiara Ferrari y Sofía Ferrada cerraron el resultado final que las confirma como serias candidatas a destronar a las aurinegras como campeonas reinantes. Nacional 8 - Urupan 2