Fútbol Playa: Racing no pudo clasificar en su grupo de la Copa Libertadores

Racing, único representante de Uruguay en la Copa Libertadores de fútbol playa, cerró su participación por el Grupo B tras caer en los tres partidos que disputó ante Vasco Da Gama, Cerro Porteño y Tito Drago.



A priori, los cerveceros tenían dos partidos difíciles en las primeras fechas ante los conjuntos de Brasil y Paraguay pero podían jugarse sus chances de clasificación con una victoria sobre Tito Drago de Perú en la tercera fecha.



Los de Sayago sufrieron más de la cuenta. Comenzaron con derrota 9-3 ante Vasco y Cerro los vapuleó 8-1 con dos goles de su arquero. Para la última fecha, aunque no dependiendo de sí mismos para ir como uno de los mejores terceros, Racing enfrentó a Tito Drago pero también fue derrota.



En un partido más parejo el cervecero cayó por 4-3 y se despidió de la ilusión de clasificar a cuartos de final. Por el grupo de Racing clasificaron Vasco Da Gama en primer lugar y Cerro Porteño en la segunda colocación.

🏖️🎉Reviví las mejores jugadas del triunfo de #AcademiaTitoDrago ante @RacingClubUru por 4⃣ -3⃣ #LibertadoresFP . ⚽️Reveja as melhores jogadas da vitória do #AcademiaTitoDrago sobre o @RacingClubUru por 4⃣ -3⃣ #LibertadoresFP . pic.twitter.com/4M8i7nXRnq

fixture

Así se jugarán los cuartos de final:

Monagas Vs. Guavire



Vasco da Gama Vs. Hamacas



Deportes Iquique Vs. Acassuso



Cerro Porteño Vs. San Bernardino