Fútbol playa: contra quién jugará Uruguay los cuartos de final del Mundial, qué día, hora y dónde verlo

La selección uruguaya de fútbol playa jugará los cuartos de final de la Copa del Mundo que se está disputando en el Complejo Olímpico Luzhniki, en Moscú, tras haberse quedado con el segundo puesto del Grupo D detrás de Senegal.

El equipo de Germán Parrillo y Leandro Ortíz sumó dos triunfos y una derrota, precisamente ante el conjunto senegalés que ganó los tres que jugó para avanzar como primero de la serie.

La Celeste comenzó el torneo con un 6-1 en contra ante Senegal, luego se recuperó y derrotó a Omán por 4 a 2 y en el partido decisivo —porque si no ganaba se despedía del Mundial— le ganó nada menos que a Portugal, el actual campeón, por 7 a 6 para avanzar a cuartos de final.

Ahora, Uruguay irá en busca del pasaje a las semifinales y el próximo encuentro del seleccionado uruguayo será este jueves 26 de agosto a la hora 10:30 de Uruguay frente a Suiza, que ganó el Grupo C que también integraban Brasil —segundo—, Bielorrusia y El Salvador.

El encuentro entre celestes y europeos se podrá ver en vivo a través de Canal 4, Directv Sports (Canales 615 y 1615 HD), los canales de eventos de los cableoperadores de Uruguay y también mediante streaming por Vera.



