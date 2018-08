Frontini aprovechó una oportunidad y no falló

Fue una de las pruebas individuales que más sufrí y disfruté al mismo tiempo, en un entorno increíble y con un apoyo sorprendente del público local que nos motivó a todos los competidores”. Así definió su actuación Federica Frontini, la uruguaya que obtuvo el segundo lugar en el Canadá Man-Woman Xtreme Triathlon.

Frontini, que además integra el Team Uruguay Natural Ultra Sports, recibió una invitación de la organización y no dudó. En 2017 el calendario no le había permitido participar y esta vez no lo dudó. Viajó. Y fue la mejor decisión.

La uruguaya hizo un tiempo de 14:14’20” completando la prueba de natación (3,8 kilómetros) en 1:10’43”, la de ciclismo (180 kilómetros) en 7:07’04” y la de atletismo (42 kilómetros) en 5:49’44”.

“Se me hizo un nudo en la garganta, fue emocionante. Me sentí plena y orgullosa. Tan agradecida y feliz... No sé si corrí la carrera, más bien diría que la resistí. No puedo hablar de rendimiento físico porque no lo hubo, lo que sí hubo fue determinación y superación”, dijo Federica tras su notable actuación en Canadá.