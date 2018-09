La fórmula es de real asombro

NANDO PARRADO

Creo que el Campeonato Mundial de Fórmula Uno, está mejor en este 2018.



Ahora hay, por lo menos, seis pilotos que pueden ganar y un segundo grupo, donde si las condiciones se complican adelante, puede entregar también un ganador.

En la actualidad, un auto de Fórmula Uno tiene motores híbridos de unos 1000 HP. Sí, estimado lector, mil caballos de fuerza y pesa 750 kilos. Los paquetes aerodinámicos, parecen salir de la NASA y los pilotos de esta generación son espectaculares.

No los comparo con épocas anteriores, sino pienso que cuando uno comenta que Grosjean cometió un error ó que Ocon no es tan bueno ó Kimi debe retirarse ó Bottas no da la talla, hay que simplemente ver las cámaras a bordo y como estos autos han cambiado hasta la geografía de los circuitos. Son rapidísimos en curva y también en recta, las cajas son instantáneas y la forma en que enhebran las curvas, en una cadencia de velocidad y suavidad fenomenales, hace que haya que darles una medalla a todos los pilotos de la categoría, solamente por mantener esos autos dentro de la pista.

Parece fácil, pero llevarlos a ese ritmo, es solo para superdotados.