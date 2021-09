Fernando Diz y Hernán Umpierre avanzan con viento a favor en un carrerón con destino a París

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hernán Umpierre y Fernando Diz se conocieron navegando juntos en Optimist, una clase que va hasta los 15 años, en lo que se podría denominar el baby fútbol de la vela. Poco a poco fueron entablando una amistad, tanto que para el Sudamericano en Porto Alegre en 2013 ya eran grandes amigos.

“A partir de ahí fuimos forjando una amistad donde compartimos muchas cosas, además de navegar. Luego de que terminamos Optimist, nos subimos al 29er, una clase previa al 49er (la actual), donde navegamos dos años asistiendo a algunos campeonatos importantes en Sudamérica y en el mundo, obteniendo resultados prometedores. Luego de que crecimos, y dado que siempre soñamos con dar el salto al ciclo Olímpico, nos pasamos al 49er, comenzando a entrenar de lunes a domingos en Punta del Este, ya que el barco es muy exigente, y en aquel entonces estábamos lejos de poder controlarlo”, explican los regatistas fernandinos Hernán (20) y Fernando (21).

Hernán practica el deporte por herencia familiar, lo ha absorbido de su padre y hermanos, quienes navegaron durante toda su vida y le inculcaron el amor al deporte desde pequeño. En cambio, Fernando es el primero de la familia, junto con su hermano.

La vela es todo para ellos. “Más que un deporte, es un estilo de vida, nos apasiona y nos encanta. En un futuro nos gustaría seguir involucrados al mismo de alguna forma”, cuentan.

Fernando Diz y Hernán Umpierre en Polonia. Foto: @oliflows

A finales del 2017 (cuando aún estaban en 29er) Guillermo Moreira se sumó al equipo como DT de los chicos. Él fue quien los entrenó para el Mundial Juvenil que corrieron en China. A partir de ese momento comenzaron a entrenar con él, siempre teniendo el objetivo de ser cada día un poco mejores, aunque también realizaron bloques de entrenamientos u otros campeonatos con otros entrenadores. “Nos han aportado otros conocimientos técnicos y experiencias en el barco que también nos ayudan mucho”, explica Hernán.

Guillermo hace foco en la parte mental: “A este nivel la presión es muchísima y él nos conoce, muchas veces es complicado manejarla y controlarla. También nos ayuda con la logística de los campeonatos, que siempre es desgastante, dado que muchas veces hay que manejar miles de kilómetros en los campeonatos para llegar al lugar, y eso es una tarea bastante dura. Obviamente además de esto, realiza las tareas inherentes a un entrenador en el agua”, expresa Fernando.



De todas formas, hay más gente detrás de ellos que los ayudan, tanto en las redes, como en el patrocinio.



La mayoría del tiempo navegan y practican en Punta del Este, con el apoyo incondicional del Yacht Club local. “Siempre que podemos navegamos en bloques de cuatro o cinco días”.

Guillermo Moreira, Hernán Umpierre y Fernando Diz. Foto: Ricardo Figueredo.

Hernán estudia Ingeniería Naval y Fernando Ingeniería Civil, ambos en la Universidad de Cádiz, donde viven en épocas sin pandemia. Pese a que realizan carreras complicadas, la coordinación entre ambos es bastante sencilla. “Tenemos el objetivo claro de competir al máximo. Navegar es nuestra prioridad absoluta”, sostienen.



Pero este objetivo demanda un esfuerzo enorme, monetario, de tiempos y mucha dedicación. Los fondos provienen de sus familias y recientemente el Yacht Club de Punta del Este ha comenzado a contribuir, lo que califican como “sumamente valioso”.



La vela es un deporte muy caro y según los chicos, con un “sinfín de dificultades”, pero la mayor de todas es estar tantos meses lejos de su casa, amigos, familia y novias.



“A veces la distancia se siente y hay que buscarle la vuelta para poder superarla. Cuando estamos navegando previo a un campeonato, estamos mentalmente full en esa sintonía”, expresa Hernán.



Ninguno de los dos se ha sentido estigmatizado por realizar el deporte y ambos plantean que tampoco es algo que les importe.

Sueñan en grande

Sus expectativas a corto plazo son seguir mejorando y entrar al Top 20 Mundial de la clase Senior para el año siguiente. En el largo plazo proyectan obtener un buen resultado en París 2024.



“El clasificatorio para los cupos de los Juegos de París 2024 será el Mundial 2023 de la clase en aguas de La Haya, en Holanda, donde esperamos llegar en nuestro mejor momento y lograr, además de un buen papel, la clasificación. Nuestro sueño no es únicamente ir a unos Juegos Olímpicos, sino ganarlos”, dicen.

Tercer puesto en el Mundial

Hernán y Fernando conforman el UD Sailing Team, quedaron terceros en el Mundial de Polonia en Gdynia y se colgaron el bronce, tras competir ante 43 embarcaciones (40 europeas).



“La experiencia del Mundial fue muy buena. Nos preparamos navegando solos en casa durante varios meses y de forma intensiva, para luego viajar un mes antes del campeonato y realizar un bloque de entrenamientos intensos en Santander, junto a la flota que luego iría a los Juegos de Tokio. De esta forma pudimos afinar detalles navegando en flota con otros barcos y llegar al máximo de nuestro nivel. Si bien nuestro objetivo era ganar, el equipo polaco local estaba un poquito por encima de nosotros, tal vez por la localía y conocer las condiciones del escenario”. El oro fue para los locales y la plata para Austria.

“Lograr el podio fue gratificante dado que estuvimos todos muy pegaditos en puntos y no había nada dicho hasta la última regata. Nos da confianza y certeza en que el trabajo que veníamos realizando estaba muy bien y que vamos por buen camino”.

Fernando Diz y Hernán Umpierre en Polonia.

Campeonato Europeo

El Campeonato Europeo juvenil (Sub 23) de la clase 49er comenzó el 2 de septiembre y se extendió hasta el domingo pasado, en este participaron 33 barcos y los uruguayos fueron el único barco sudamericano.



“Las condiciones del lago donde se disputa -Lago Lipno en República Checa- son bastante irregulares y presenta mucha dificultad, por lo que no sabemos con qué nos encontraremos ni que rivales directos tendremos”, le habían dicho los fernandinos a Ovación previo al campeonato, pero, como lo muestran los resultados, esto no fue un impedimento para consagrase campeones este domingo. Incluso a falta de una regata.

Fernando Diz y Hernán Umpierre en el Campeonato Europeo.

Los locales Adam Glogowski y Krusiec Maciej se quedaron con la medalla de plata, mientras que Mathías Berthet y Jostein Aker de Noruega completaron el podio.



Hernán y Fernando se mantuvieron primeros en la general durante toda la competencia, a pesar de que Polonia peleaba por su lugar.



“Estamos muy contentos, los chicos compitieron muy tranquilos y muy parejos y no cometimos grandes errores”, explicó el DT.



Ahora los uruguayos intentarán ir al Mundial Open de la clase en Omán, aunque esto “representa un desafío logístico importante”. “Eestamos muy cortos de tiempo, debido a la cancelación del campeonato en Palma de Mallorca, además de un costo monetario alto, dado que es lejos y Omán es un país muy caro”, explica Guillermo Moreira.