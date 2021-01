Felipe González, del sueño de jugar el Mundial de handball a ser el mejor en el debut

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección uruguaya de handball masculino debutó en el Mundial de Egipto 2021 y el partido que la Celeste protagonizó ante Alemania, una potencia de este deporte, tuvo a Felipe González, el golero del equipo de Jorge Botejara, como “Player of the match”.

Si bien fueron los germanos los que se quedaron con el triunfo por 43 a 14 en el Hassan Moustafa Sports Hall, el arquero celeste tuvo una magnífica actuación atajando muchas pelotas decisivas que evitaron un resultado más abultado a favor de los europeos.

En un día que quedará para el recuerdo de todo handball uruguayo, Felipe González (27 años) se robó todas las miradas en el primer partido de Uruguay en un Mundial masculino y en diálogo con Ovación no ocultó su emoción: “Estamos viviendo un sueño increíble. Haber tenido el debut mundialista para nosotros es una locura. Es un sueño que estamos viviendo en carne propia. Pensar que estuvimos muchos años viéndolo por la televisión, pensando que nunca íbamos a llegar y hoy estar acá, en Egipto, en un hotel extremadamente bueno, yendo a la cancha y entrando al estadio, es algo increíble. Fue un día lleno de sensaciones totalmente alocadas que nunca pensamos que podíamos vivir”.

El pase que provoca enojos y crea un superequipo en la NBA By Luis Prats MIRA TAMBIÉN El pase que provoca enojos y crea un superequipo en la NBA

En varios pasajes del partido, sobre todo al comienzo, la transmisión de la televisión se quedaba con los festejos de "Pipe" tras atajarle pelotas de gol a jugadores de élite, de primer nivel. No era para menos. Estaba viviendo y cumpliendo un sueño. Un sueño por el que todo handball uruguayo peleó durante mucho tiempo. A la hora de describir este momento único para el plantel celeste, el golero de Colegio Alemán recordó a todos quienes pasaron por la selección uruguaya a lo largo de la historia: “El momento de entrar a la cancha y cantar el himno nacional fue algo increíble. Nos erizamos todos, lloramos, nos abrazamos. Fue un momento muy emotivo porque ahí pensás que desde los inicios del handball en Uruguay nadie había podido clasificar, incluso pasando por la selección jugadores excelentes y de muchísima calidad pero que no habían logrado una clasificación. Se nos dio a nosotros en representación de todos esos jugadores y personas que estuvieron con nosotros todo el tiempo y nos ayudaron a llegar a este nivel de competencia”.

Felipe González en acción en el Mundial de Egipto 2021. Foto: IHF.

Con el partido terminado, los jugadores de ambos equipos se saludaron y ya pensaban automáticamente en el próximo rival. Pero había más para Uruguay y sobre todo, para Felipe González, nombre que sonó fuerte en el audio del estadio anunciando algo inesperado: había sido elegido mejor jugar del partido.

“La verdad que el premio al jugador del partido, en el momento que lo dicen, realmente no lo tenía ni de imaginación como para mí. Fue algo totalmente sorprendente porque estaban hablando en árabe, dicen Felipe González, no lo escucho y quedo mirando a la nada… Cuando todos me empiezan a gritar y felicitar no entendía nada y fui a buscar el premio sin entender lo que estaba pasando hasta que vi que el cartel decía mejor jugador del partido. Para mí fue algo increíble, es un orgullo tremendo y una emoción que no podía controlar”, recordó.

¿Quiénes son los cinco mejores uruguayos de la década según la IFFHS? By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN ¿Quiénes son los cinco mejores uruguayos de la década según la IFFHS?

El jugador celeste se llevó un recuerdo para toda su vida además de haber sido visto por miles de personas en un partido ante una potencia del handball: “Pensar que en el primer partido que Uruguay debutaba en el Mundial salir mejor jugador del partido a pesar del resultado para mí es algo único, algo que va a quedar en la historia del handball y en mi historia personal va a ser recordado todos los días de mi vida con lágrimas en los ojos porque la verdad fue algo increíble”.

Felipe González celebrando uno de los goles de la selección uruguaya. Foto: IHF.

Lo que dejó Alemania y lo que se viene para la Celeste



Felipe González contó que “hay cansancio porque recién en estos días nos estamos acomodando a los horarios, la diferencia y el ‘jet lag’ que siempre juega en contra, pero con el trabajo del cuerpo técnico y también con la responsabilidad y la conciencia de estar acá entre bestias profesionales, para nosotros que venimos de laburar y trabajar muchas horas y después ir cansados a las practicas, me parece que lo estamos tomando como algo sumamente profesional y vamos a seguir por el mismo camino. La idea va a ser jugar el mejor partido que podamos siempre. Ese es el objetivo grupal. Siempre aprendiendo, mejorando, respetando y viendo a los cracks, porque poder jugar contra ellos es un premio increíble”.

Este domingo a la hora 16:30 con televisación de los canales 613 y 1613HD de Directv Sports, Uruguay enfrentará a otra potencia del handball como Hungría, que en el debut venció a Cabo Verde por 34 a 27. Y acerca de este próximo encuentro, el golero celeste remarcó que “se nos viene Hungría y es un partido muy complicado porque es uno de los mejores de Europa. También va a ser muy duro, pero como te decía, nosotros vamos a intentar hacer lo mejor que podamos dejando a la vista todo el trabajo que hemos hecho y todo lo que se viene por delante”.