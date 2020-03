Las fechas alternativas que maneja el COI para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Algunas decisiones importantes tardan, pero llegan. Después de recibir un mar de críticas, el Comité Olímpico Internacional (COI) se reunió en Lausana y resolvió tomarse cuatro semanas para decidir qué pasará con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Todo hace indicar que el Plan A, comenzarlos el 24 de julio y finalizarlos el 9 de agosto, parece imposible cumplirlo a rajatabla debido a la pandemia mundial de coronavirus que no da tregua.

Con esta situación que llevó a distintas federaciones a postergar eventos clasificatorios y a los deportistas a frenar su preparación rumbo a Tokio 2020, ahora se presentan varios escenarios a tomar en cuenta para posibles fechas de los Juegos Olímpicos.

Si el Plan A no corre, el B sería disputar los Juegos dentro del 2020, pero entre el 25 de agosto y el 9 de septiembre. Parece difícil. De todas maneras, esa fecha chocará con la actividad de fútbol, tenis, la NBA y también el golf.

Pero dentro del Plan B también está que Tokio 2020 sea en octubre, tal como ocurrió en 1964. Ahí se ganaría más tiempo para darle un margen más al tema de la pandemia de coronavirus ya con el verano instalado en Japón, pero entra en juego el contrato con la empresa de televisión que tiene los derechos de la gran cita, aunque todo esto está entre algodones porque se depende de una erradicación del virus en cuestión.

El Plan C no parece tan descabellado. Disputar los Juegos Olímpicos en 2021. Eso haría que varios mundiales importantes deban anularse o cambiar de fechas como los de atletismo y natación, pero no sería un inconveniente ya que ambas federaciones expresaron su deseo de postergar Tokio 2020. De todas maneras, esta hipótesis no cambiaría en nada el calendario rumbo a París 2024 ya que no afectaría el ciclo olímpico que debería estar comenzando en 2022, en el caso de Sudamérica con los Juegos Odesur de Asunción 2022 y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Por último, el Plan D sería tener los Juegos Olímpicos de Tokio en 2022. Esta sería la opción más complicada ya que extendería demasiada la preparación de los atletas para la cita olímpica pero no así el calendario deportivo que en ese año tendrá al Mundial de fútbol de Catar como gran atractivo, aunque en fechas distintas a los JJ.OO.

A pesar de eso, el ciclo olímpico quedaría extendido a ocho años. Muchos lo ven como una exageración y además, se instalará la preocupación acerca de París 2024 ya que solo habría dos años para reprogramar un nuevo ciclo y eso acotaría muchísimo la actividad de los deportistas y sobre todo, las federaciones internacionales con los diferentes eventos del calendario normal y el clasificatorio a los Juegos Olímpicos.

La llama olímpica se resiste a apagarse. El COI tendrá la última palabra y simplemente habrá que esperar esa decisión final, pero con el escenario actual, todo indica que la cita de Tokio 2020 será postergada.

REUNIÓN La palabra de Thomas Bach

Situación.

"Estamos muy preocupados por lo que la pandemia del COVID-19 está haciendo en la vida de las personas. Las vidas humanas tienen prioridad sobre todo, incluyendo la puesta en escena de los Juegos de Tokio 2020.



Decisión.

“Estamos trabajando duro para completar una evaluación que creemos estará pronta en 4 semanas”.