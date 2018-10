El extraño fenómeno Lynk & Co

La empresa Lynk & Co, es la antítesis de lo que significa una empresa automotriz, aunque fabrica autos. Es una empresa derivada de Geely y Volvo, la cual, el 17 de noviembre del 2017, vendió por internet la primera serie de 6.000 vehículos de su modelo SUV XC-40, en solamente 137 segundos, transformándose de esa manera en el vehículo más rápidamente vendido en la historia de la industria automotriz mundial.

Los autos serán producidos en Suecia, con arquitectura Volvo, manteniendo los estándares de seguridad y calidad.

El sistema de movilidad con estos vehículos será destinado a las personas que requieran movilidad fácil, por sobre la satisfacción de ser propietarios.

Lo que uno compra no es el vehículo, sino la posibilidad de utilizarlo y cambiarlo de acuerdo a las necesidades. Los vehículos son entregados en el domicilio o trabajo y con llaves digitales codificadas en el Smartphone, por lo que puede ser compartido con la familia o amigos o ser alquilado en forma similar a Airbnb.

También con llaves codificadas con empresas, pueden tener delivery de cualquier cosa, directamente al baúl del auto.

También se puede cambiar de vehículo, de acuerdo a la necesidad del fin de semana, por otro más grande, etc.

Lo que uno compra es el App, que le permite tener movilidad, sin los costos ni preocupaciones de ser propietario de un auto.

No más service, no más pagos de patentes, no más seguros…