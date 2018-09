La experiencia Mundial de los veteranos

Una gran experiencia sumaron 27 atletas celestes veteranos al presentarse durante las pasadas semanas en el Mundial de Másters que se realizó en Málaga, que tuvo su cierre el domingo 16. La delegación, que comenzó su participación el miércoles 5 y finalizó el último día, no se trajo los resultados esperados, pero valora la participación mundialista.



“Nos encontramos con un nivel excepcionalmente alto en comparación a anteriores mundiales, considerando incluso los previamente desarrollados en Europa”, aseguró Héctor García, presidente de la Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay (Asavur) y uno de los atletas presentes.

Hubo tres de los deportistas que no pudieron asistir por diferentes motivos. Con ellos la delegación hubiese completado un total de 30 que fueron inscriptos y estaban habilitados para competir. En alguno de los casos, por motivos económicos del viaje a España.



En sentido del la valoración, García dijo: “Nuestros atletas tuvieron un desempeño acorde a sus marcas en la mayoría de los casos, logrando varios pasajes a finales en diversas pruebas”, aunque no es comparable a lo logrado por otros países que “trabajan en equipo para la obtención de sus medallas, algo que se puede lograr teniendo más de un atleta fuerte en cada prueba”.

Los atletas más destacados por resultados fueron: Raúl López Barrera, bronce en salto con garrocha entre 80 y 84 años; Jorge Pereyra, cuarto en media maratón (60-64 años); Miriam Finochetti, cuarta en lanzamiento de martillo (70-74); y Alberto Garino, quinto en 100 metros (75-79).



Aunque hubo situaciones puntuales que no ayudaron a conseguir algún logro mejor. “Omar Clok llegó a la final de 1.500 metros categoría 60 años con la segunda mejor marca, pero quedó lejos de medallas cuando su marca del día anterior hubiese sido oro”, comentó el presidente de Asavur. Y recordó lo hecho por Jorge Pereyra: “Mantuvo el paso durante la primera mitad al lado del atleta británico con mejor marca, sin percibir que venía a un ritmo más lento y más adelante dos británicos de su categoría iban por el oro y plata, que finalmente obtuvieron”.

“Nos quedamos con un balance positivo en cuanto a marcas logradas. Seguimos apostando a incorporar a aquellos que fueron atletas de alto rendimiento. A su vez seguiremos trabajando con la CAU para continuar la línea de crecimiento”, finalizó Héctor García a poco de haber vuelto al país.

Pereyra: “El calor y la humedad eran terribles”



“El trayecto era un ‘panqueque’, porque era absolutamente plano, ideal para correr. El calor y la humedad eran terribles. Mis rivales se agotaron, tengo sus marcas previas y lo que hicieron ahí. Yo siempre corro bien con calor; me afecta, pero menos que al resto. Hago 30 km a mediodía sin tomar agua. Cuando llegan las carreras eso paga”, dijo Jorge Pereyra de 60 años, que se preparó cuatro semanas en Kenia y en la competencia corrió al inicio junto al “fenómeno de mi categoría, John Foss, con 1 hora 17’ en la previa, pero corrió en 1:29 y llegó 15°. A los 4 km me aburrí de correr a su lado y me fui para adelante”, cerró.