Una experiencia diferente

Aún falta bastante para que todos los vehículos del planeta sean eléctricos, pero ese momento va a llegar.

Seguramente mis nietos comenzarán a vivir esa época donde todos los autos no tengan sonido, yo no. Por ahora, los fabricantes de todo el mundo están abocados en entregar vehículos eléctricos que excedan las expectativas de sus clientes, que el próximo auto sea mejor que el anterior. Los nuevos autos eléctricos ofrecen cada vez más autonomía, potencia y tecnología.



He conducido muchos de ellos, y la experiencia es diferente en todo sentido, desde la potencia, el sonido, y su funcionamiento en el día a día. Su utilización puede llegar a ser bastante entusiasmante.



Me ha asombrado conducir el Tesla, la Jaguar I-Pace, el Renault Zoe, y el Chevrolet Volt. Seguramente cuando lleguen los nuevos modelos de EV de Audi ó el Porsche Taycan, con un nivel de calidad y performance superiores, mi gusto por experimentar y disfrutar vehículos, permanecerá intacta.



La industria nos entregará una multiplicidad de opciones para alimentar nuestra pasión por la conducción. Toda la información sobre la movilidad eléctrica en nuestro país, la encuentra en esta página de UTE.