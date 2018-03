Un evento de nivel mundial

Deportivamente, la Fórmula E dio un muy buen espectáculo en Punta del Este, visto por más de 40 millones de televidentes en todo el mundo y esto es lo más importante. No hay evento en nuestro país que pueda promocionar a Uruguay como lo hace la Fórmula E.

Y debo destacarla presencia por primera vez de muchas personas del gobierno y empresas estatales, que se han dado cuenta de que el mundo no gira alrededor de Uruguay, sino que Uruguay necesita de eventos como este. Por más inversión que el Ministerio de Turismo haga en Argentina, los argentinos vendrán si el cambio les favorece, o no.

La cantidad de trabajo que ha dado la Fórmula E a la gente de Maldonado, las divisas que dejan los turistas, equipos y empresas relacionadas, es muy importante. Punta del Este está en el calendario con New York, Roma, Berlín, París, etc. ¡Estamos en las ligas mayores! ¿Se puede dar el lujo Uruguay de perderla? No basta el esfuerzo fenomenal de la IM de Maldonado, se necesita el apoyo del gobierno central.

Esperemos que se asomen a colaborar, entendiendo de una vez por todas que si tuvieran que pagar esta promoción en la televisión a nivel mundial, sería imposible.