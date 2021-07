Épico triunfo de Los Pumas ante Sudáfrica para meterse en semifinales del rugby 7

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Pumas argentinos lograron un triunfo épico ante Sudáfrica por 19-14, este martes en los cuartos de final del torneo masculino de rugby 7 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En semifinales, los argentinos enfrentarán a Fiyi. En la otra llave chocarán los All Blacks y Gran Bretaña.

Justin Geduld apoyó el primer try para los africanos y poco después Gastón Revol vio la tarjeta roja por un tacle alto al capitán de los Springboks Selvyn Davids a falta de 4 minutos para el final del primer tiempo.



Con ese panorama, el partido parecía imposible, pero Marcos Moneta apoyó dos tries con corridas electrizantes, cuando los argentinos jugaban con un hombre menos y sorpresivamente se iban 14-7 al descanso.



En la segunda mitad, los argentinos con seis hombre intentaron hacer el juego trabado, forzando errores de los sudafricanos y apoyaron el único ataque de los últimos siete minutos, gracias a una apoyada con furia del capitán Santiago Álvarez.



"Tuvimos una marca más firme que nunca, jugamos con mucho amor propio", se alegró al cierre del partido el entrenador albiceleste Santiago Gómez Cora, en declaración a la televisión pública argentina.



Este mismo martes, los Pumas habían sellado su boleto a cuartos de final tras aplastar 56-0 a Corea del Sur, en el partido con mayor tanteo del certamen hasta el momento.



Antes, habían derrotado a Australia en el debut, pero luego cayeron ante los All Blacks neozelandeses, otro de los candidatos al oro, que también alcanzaron las semifinales al derrotar 21-10 a Canadá.