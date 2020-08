Empezó el hockey femenino: lo que pasó el fin de semana y lo que se viene en el Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hockey uruguayo fue el primer deporte colectivo en regresar a la actividad oficial luego de que las autoridades nacionales recomendaran no practicar deportes después del 13 de marzo, día en el que se conocieron los primeros casos de coronavirus en nuestro país.

Mucho tiempo pasó para que las jugadoras se prepararan, cada una a su manera primero para luego sumarse a los entrenamientos en grupo y por fin, dar inicio al Campeonato Uruguayo.

Y eso ocurrió finalmente el domingo 2 de agosto con la disputa de la primera fecha del Torneo Apertura de Primera División en la rama femenina con tres encuentros ya que el que debían disputar Old Girls y Yacht Club Uruguayo se postergó debido a un posible contagio de COVID-19 en una de las jugadoras del equipo azulgrana, que posteriormente se realizó un hisopado que arrojó resultado negativo, y el juego se llevará a cabo el 14 de agosto a la hora 21:00.

En lo que respecta a lo estrictamente deportivo y bajo fuertes medidas sanitarias (ya que por ejemplo, las jugadoras ingresaron el predio de cada escenario con tapaboca y el acceso fue restringido cumpliendo con el distanciamiento social) Carrasco Polo comenzó la temporada con el pie derecho luego de golear a Náutico por 4 a 0 en la reedición de la final del Uruguayo 2019 que quedó en manos del equipo del “Caballito”.

Las conquistas de Micaela Grajales, Agustina Suárez, Agustina Rebellato y Kaisuami Dall’Orso le dieron a Polo una muy buena victoria.

Por otra parte, Old Sampa se llevó un muy buen triunfo en cancha de Old Ivy tras vencer al local por 2 a 0, mientras que Old Woodlands y Old Christians igualaron 1-1.

La segunda fecha del Torneo Apertura de hockey femenino se jugará íntegramente este domingo 9 de agosto con los siguientes partidos: Yacht-Old Woodlands a las 14:00 (cancha de Seminario), Old Christians-Carrasco Polo a las 15:30 (Old Christians), Náutico-Old Ivy a las 18:00 (Náutico) y Biguá-Old Girls a las 18:30 (Northfield). Old Sampa tendrá jornada de descanso.