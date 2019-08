Emiliano Lasa: "Hace un mes atrás no sabía si podía estar compitiendo hoy"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emiliano Lasa volvió a conseguir el bronce para Uruguay como lo había hecho en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Pero esta vez fue diferente. Para Lima 2019 el uruguayo llegaba después de tres meses sin competencia por una lesión.

Lasa, que atendió a las cámaras del Comité Olimpico Uruguayo (COU) y al resto de la prensa, contó por qué evitó el último salto y las sensaciones después de haber ganado el bronce para Uruguay.



"No estoy al 100% todavía y por eso evité el último salto para no sentirme porque tengo el Mundial por delante", explicó el atleta uruguayo que ya tenía asegurada su medalla y reconoció que "venía sin poder correr, entrenando muy adaptado".

"Conseguir el bronce es un gran logro y me deja muy contento, sobre todo poder volver a competir en primer nivel". "Hace dos semanas atrás no podía correr, fue un esfuerzo enorme mio, de médicos y fisioterapeutas, todos ayudando y siendo positivos de que iba a llegar".

"Un mes atrás médicos en España me decían que no tenía que venir al Panamericano. Que tenía que parar, descansar y recuperarme", dijo Lasa.



Si bien pudo llegar a subirse al podio, reconoció que aunque no estuvo cerca de sus mejores marcas, se sintió muy bien. "El ritmo de competencias es fundamental, esto va a ir mejorando cada vez más".