Emilian Lasa desafió los pronósticos y triunfó ganando la medalla de bronce

El atletismo uruguayo volvió a dar muestras de buena salud, trabajo, planificación y resultados. Emiliano Lasa fue uno de los grandes protagonistas del miércoles en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y obtuvo la medalla de bronce tras una destacada actuación.

Y nada fue fácil para el atleta de 29 años que hace ya varios años optó por un futuro lejos de su casa procurando triunfar y persiguiendo objetivos en su disciplina: el salto largo.

Radicado en San Pablo, pero con mucho apoyo desde Uruguay y no solo económico porque el sostén familiar también es clave, Emiliano Lasa lo hizo de nuevo y se subió a otro podio panamericano, el segundo en su carrera después de lo que había conseguido en Toronto 2015.

Otra vez obtuvo el bronce al igual que en Canadá, pero esta medalla tiene un sabor muy especial. “Después del Sudamericano de Perú tuve una lesión en la pierna izquierda que me dejó sin competir. Empecé a entrenar para recuperarme, pero sin poder saltar como pretendía. Los médicos me dijeron un mes atrás que parara, que no viajara a Perú y que me recuperara porque si no me iba a romper más, pero evalué varias opciones y decidí no parar”, le contó a Ovación.

Nada ni nadie lo sacó a Emiliano de los Juegos Panamericanos. Así como en 2013 tomó la complicada decisión de irse a vivir a San Pablo para mejorar y competir con los mejores del mundo, ahora optó por no hacerle tanto caso a los médicos. Y, por suerte para él y para todo Uruguay, todo salió bien.

Llegó a Lima entre algodones. Los esfuerzos eran más de los médicos que en los entrenamientos, por cierto, muy suaves preparando la competencia. Ayer fue el día y la vida le volvió a sonreír.

En la prueba de salto largo que se llevó a cabo en el Estadio Atlético de la Videna, el uruguayo fue tercero y se colgó la medalla de bronce con una marca de 7,87 metros detrás del cubano Juan Miguel Echeverría, oro con 8,27 y el jamaiquino Tajay Gayle, plata con 8,17.

"Conseguir el bronce es un gran logro y me deja muy contento, sobre todo por el hecho de poder volver a competir en el primer nivel internacional”, contó Emiliano Lasa tras la competencia y con una sonrisa dibujada en su rostro.

Ya con la medalla colgada en el pecho, el uruguayo recordó que “hace dos semanas atrás no podía correr y todo esto fue un esfuerzo enorme mío, de los médicos y fisioterapeutas. Todos ayudando y siendo positivos diciéndome que iba a llegar a competir en Lima”.

Y vaya si valió la pena ese esfuerzo. Emiliano Lasa le hizo frente a los mejores y otra vez ganó una medalla en los Juegos Panamericanos, sigue escribiendo su historia y continúa en carrera rumbo al gran objetivo que vendrá en el futuro: Tokio 2020.