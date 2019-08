Eduardo Dutra, por bajar su récord nacional en los Juegos Parapanamericanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No descansó ni un día. Fue el primer deportista en finalizar los 21 kilómetros de la Half Maratón de Montevideo el pasado domingo y el lunes temprano partió con la delegación uruguaya a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Eduardo Dutra llega a la disputa con el récord nacional en la categoría que competirá, los 800 metros planos de atletismo con 1’50’’80.

Pero el desgaste de la carrera y el viaje posterior le jugó una mala pasada. El domingo fue un día frío y la Half Maratón fue “una carrera dura con mucho viento. Entre el cansancio, el viento y que me enfrié un poco, llegué con un poco de fiebre (a Lima)”, le dijo el deportista a Ovación. La gripe le duró poco, al día siguiente mejoró y el jueves ya entrenó de forma normal, con la intensidad de las últimas cinco semanas con su entrenador Patricio Melo.

“Estuvimos cinco semanas, cambiamos un poco los entrenamientos y ayudamos con el gimnasio. Se hizo lo mejor que se pudo para esta instancia”, comentó el deportista que tendrá su carrera el domingo a las 18:30 de Lima (20:30 en el huso horario uruguayo).



“Espero poder correr bien, que salga todo como se planteó, para lo que se entrenó y poder correr abajo de 1:50. Espero poder correr en 1:48 por lo menos”, afirmó Dutra quien día a día busca superarse y seguir bajando sus marcas.

Luego de Lima 2019 irá en búsqueda de su gran objetivo: clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Para ello “lo ideal sería competir por lo menos cinco veces más antes de los Juegos, para poder estar más a nivel y poder conseguir la clasificación, que es más exigente de lo que piden acá (1’50’’). Si no nos llevan a competir no se va a poder lograr una clasificación”, explicó.



De todas formas, al ya no estar suspendido el Comité Paralímpico Uruguayo (desde 2016 a 2018 estuvo por intervención del gobierno), “gracias a eso podemos estar acá hoy”, sostuvo Eduardo Dutra.