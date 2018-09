Duro revés de Uruguay ante el anfitrión

En la segunda fecha de la Liga Sudamericana de futsal zona sur, que se disputa en el gimnasio del Comité Olímpico de Asunción en Paraguay, las selecciones uruguayas Sub 20 y mayores no pudieron sumar puntos para la clasificación general.

La Sub 20 que había comenzado el torneo con una victoria agónica ante Argentina, no pudo esta vez con su par de Paraguay y cayó por 6-5. En los primeros minutos del segundo tiempo Uruguay perdía por 5-0 ante el local y comenzó a reaccionar aunque no alcanzó.

Cuando la Celeste se puso a tiro del empate, los guaraníes convirtieron el sexto tanto. Los goles del equipo uruguayo fueron convertidos por Nicolás Martínez en tres ocasiones, Yhordi Segui y Facundo Sosa.

En mayores la victoria de Paraguay fue más clara en el marcador llevándose el partido después de un 7-3 final.



El encuentro comenzó esquivo para Uruguay que perdía 2-0 con goles de Richard Rejala. Ignacio Salgués descontó para la celeste pero Paraguay siguió de largo hasta ponerse 5-1.

La Celeste no lo daba por vencido y se puso 5-3 con otro gol de Salgués y uno de Alexandre de los Santos, pero Paraguay siguió afilado y dos goles más decretarían el 7-3 final.



Este miércoles Uruguay tendrá su tercera presentación ante Chile y buscará sumar de a tres en las dos categorías.

El camino de Uruguay en la Liga Sudamericana Zona Sur



Lunes 17/9 – Argentina – Uruguay (Mayores 15hs) (Sub20, 13hs)

Sub20: Argentina 4 - Uruguay 5

Mayores: Argentina 1 - Uruguay 1

Martes 18/9 – Uruguay – Paraguay | (Mayores 21hs) (Sub 20, 19hs)

Sub 20: Uruguay 5 – Paraguay 6

Mayores: Uruguay 3 – Paraguay 7

Próximas fechas:



Miércoles 19/9 – Chile - Uruguay | (Mayores 17hs) (Sub 20, 15hs)



Jueves 20/9 - Libre



Viernes 21/9 – Uruguay - Bolivia | (Mayores 18hs) (Sub 20, 16hs)