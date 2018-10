Duro de matar: Boston River se quedó con el playoff y habrá dos finales más ante Nacional

Al igual que las dos llaves de semifinales, las finales del playoff tuvieron la intensidad propia de este deporte. Después de que Boston River sumara 3 puntos en la ida (2-1), Nacional se despachó con un 5-0 en la vuelta y definieron en alargue y penales.

Pese a la goleada en contra, Boston River cambió la mentalidad para el suplementario y le sacó una vida más a Nacional. Por la ventaja deportiva del tricolor al haber ganado el clasificatorio, volverán a jugar dos partidos.

Primer tiempo:

Arrancó mejor Boston. Pese a la ausencia de Víctor Rodríguez el rojiverde apostó a un inspirado Matías Menza para darle intensidad al ataque e intentar complicar a Emiliano Sotelo en el arco de Nacional.



Pero el envión duró solo unos minutos. Gabriel Palleiro reventó el palo de Christian Gaitán y Nacional le fue encontrando la vuelta al partido. "¡Viene un centro!", gritaba el entrenador tricolor Aníbal Roba cada vez que la pelota estaba en los pies del arquero de Boston.



Enseguida Leandro Ataídes, que volvió después de haberse perdido el partido de ida, avisó lo que estaba por venir. Dos pelotas en los palos del galardonado con el premio Charrúa y Boston se seguía salvando.



En la visita, el profesor Daniel Molina ocupó en el banco el lugar del suspendido Gustavo Sánchez y todavía no le encontraba la vuelta a la rotación del equipo.



Sobre la mitad del primer tiempo, cuándo no con gran olfato goleador, Joaquín Varietti cazó un rebote de Gaitán y puso el 1-0 en favor del tricolor. Dos minutos más tarde un control que pareció irse largo de Palleiro le sirvió al número 2 para sacarse la marca y patear rasante contra el palo para estirar la ventaja.



En ese momento el partido cayó en una meseta, a Nacional le servía la ventaja y Boston River quería llegar al entretiempo para corregir errores. Juan Coronel tuvo el descuento para la visita pero 'Café' Sotelo mandó al córner y se fueron al descanso 2-0.

Segundo tiempo:

Comenzó igual al primero. La iniciativa fue de la visita hasta que recibió un golpe de Nacional. Lo tenía bien merecido por el buen partido y año que hizo, Leandro Ataídes se perfiló y la mandó a guardar al ángulo de Gaitán que nada pudo hacer. Un golazo del número 4 para el 3-0.



Boston entra en la desesperación y ya son más las ganas que el juego colectivo. Entran a caer las protestas sobre la terna y mientras Felipe Volz protesta "¡es la misma falta!", por una infracción que le cobran sobre Agustín Sosa, uno de los jueces contestó: "tranquilo, esto es largo".



La visita seguía buscando descontar pero el gol se le negaba, lo tuvo Mauricio Carbonell pero se topó con Sotelo. Los entrenadores comenzaron a rotar a los jugadores pensando en el alargue y solo quedó tiempo para dos goles más de Nacional.



Rafaél Ramos, que fue uno de los que hizo ingresar Roba, y otra vez Varietti redondearon la goleada de Nacional en el tiempo regular.



Boston River se quedó con la ida y Nacional con la vuelta. Tres puntos para cada uno sin importar la diferencia de gol y se definiría en alargue.

Suplementario:

Los dos equipos hicieron una ronda, se arengaron y los ánimos para el alargue cambiaron. En 10 minutos (dos tiempos de cinco) se podía definir el año para ambos.



El juego no fue el mejor, quizás por lo que se jugaban, pero no le faltó intensidad y atractivo. Boston River cambió totalmente la mentalidad y arrancó el suplementario dejando atrás por completo los cinco goles que le hizo Nacional.



Fue el rojiverde que pudo llevárselo pero desaprovechó un contragolpe y quizás lo mas resonante para los de Sánchez fue que Matías Daguerre se fue expulsado y no jugará el próximo partido.

Penales:

Nacional cambió de golero. Emiliano Sotelo le dejó su lugar a Guillermo Moitiño que tapó el primer penal, pero Gaitán tapó dos de tres para que Rodolfo Grela marcara el último para Boston y desatara la locura.

Faltan con aviso:

Los dos partidos que han jugado hasta ahora Boston River y Nacional contaron con ausencias importantes en los dos, y el tercer partido no será la excepción.



Leandro Ataídes se perdió el primer partido en el tricolor, Víctor Rodríguez no pudo jugar la vuelta para Boston y Matías Daguerre estará ausente en Nacional para el próximo duelo. El 10 se fue expulsado en el alargue.

definición ¿Cómo se decide al campeón? Boston River es el campeón del playoff. Consiguió tres puntos en el partido de ida que ganó 2-1 y luego de los tres puntos para Nacional tras el 5-0, se quedó con el título en los penales.



Nacional terminó primero en el clasificatorio a los playoff, por lo que todavía no hay campeón uruguayo. El tricolor tiene ventaja deportiva y los de Aníbal Roba y Gustavo Sánchez volverán a verse las caras en dos nuevas finales.