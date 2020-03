Qué dijeron los deportistas ante la postergación de los Juegos Olímpicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Comité Olímpico Internacional (COI) aceptó este martes el pedido de Japón para posponer los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 al 2021 y los deportistas de distintas ramas se pronunciaron a favor en sus cuentas de redes sociales.

"See you in 2021 (nos vemos en 2021)", escribió el suizo Stan Wawrinka acompañando una foto junto a Roger Federer con las medallas de oro ganadas en los Juegos de Beijing 2008.

De la misma forma, el uruguayo Nicolás Cuestas, olímpico en Rïo 2016 y con posible participación en Tokio, escribió: "Tokio será 2021, no hay de que preocuparse más que de la salud y de salir de esta situación. Después del Covid 19 las cosas no serán igual, si hay algo que siempre permanece de la misma forma es el constante cambio y saldrá lo mejor de los seres vivos, la capacidad de adaptación".

Tokio será 2021, no hay de que preocuparse más que de la salud y de salir de esta situación. Después del Covid 19 las cosas no serán igual, si hay algo que siempre permanece de la misma forma es el constante cambio y saldrá lo mejor de los seres vivos, la capacidad de adaptación. pic.twitter.com/ekkwK9J4Dr — Nicolas Cuestas (@nicolascuestas1) March 24, 2020

De la misma manera, varios atletas latinoamericanos e hispanos publicaron sobre el cambio de fechas.

El karateka venezolano Antonio Díaz puede esperar.



He esperado más de 20 años por el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, puedo esperar un año más sin problema, y más si es por el bien de muchos.

#StayStrong #StayActive #Tokio2020 — Antonio Díaz (@diazkarate) March 24, 2020

La española de handball Nerea Pena agradeció.



Gracias por pensar en las personas 🙏🏻🙏🏻❤️❤️ https://t.co/FGWeekJzO4 — Nerea Pena (@nereitxu25) March 24, 2020

El clavadista mexicano Rommel Pachecho llamó a tomar conciencia.

#Tokio2021 la mejor decisión.



Hoy nos despertamos con una difícil noticia para todos los deportistas, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, que aunque ya lo veíamos venir por la presión de las distintas federaciones deportivas de varios países, no deja de ser algo impactante. pic.twitter.com/15aBZ4fI2V — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) March 24, 2020

El español José Manuel Ruiz, ganador de cinco medallas Paralímpicas en tenis de mesa.