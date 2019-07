Días y horarios de las competencias de los uruguayos en Lima 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con una delegación de 148 atletas siendo la más numerosa en la historia a nivel oficial después de los 188 que viajaron a Buenos Aires en 1951 cuando la delegación no fue declarada de manera oficial.

A lo largo de la historia, la Celeste ha conquistado un total de 85 medallas en esta cita del ciclo olímpico con 12 de oro, 26 de plata y 47 de bronce.

En Lima 2019, la delegación uruguaya buscará mejorar la actuación de Toronto 2015, cuando consiguió cinco preseas: una de oro, una de plata y tres de bronce.

La mejor cosecha celeste a nivel de Juegos Panamericanos se remonta a la edición de San Pablo 1963 con la obtención de 12 medallas: 4 de oro, una de plata y 7 de bronce.

Las competencias en Lima 2019 se llevarán a cabo entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto con la presencia de más de 6.700 deportistas de 41 países que competirán en 39 deportes y 61 disciplinas, de las cuales 23 serán instancias clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Serán 148 los deportistas de Uruguay que competirán en Perú y a continuación repasamos todo el Calendario de los Juegos Panamericanos para los atletas celestes que irán en busca de sus mejores resultados en esta gran cita continental.

El calendario de los uruguayos en los Juegos Panamericanos

Miércoles 24 de julio

13:30 horas - Beach volley - Mauricio Vieyto y Renzo Cairus vs. Sergio González y Luis Reyes (Cuba).

Jueves 25 de julio

11:50 horas - Beach volley - Mauricio Vieyto y Renzo Cairus vs. Oscar Brandao y Thiago Dealtry (Brasil).

12:00 horas - Pentatlón Moderno - Uruguay compite en ambas ramas.



Viernes 26 de julio

11:00 horas - Pentatlón Moderno - Lucía Cabrera en clasificación de esgrima.

12:00 horas - Patín artístico - Agustina Suanes en programa corto.

14:00 horas - Pentatlón moderno - Bryan Blanco y Joaquín Silva en clasificación de esgrima.

14:20 horas - Rugby Seven mascuilno - Uruguay vs. Canadá.

17:00 horas - Beach volley - Uruguay vs. Costa Rica.

​22:00 horas - Ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Lima.

Sábado 27 de julio

11:00 horas - Canotaje - Sebastián Delgado en K1 1000 (serie 1 y 2, y semifinal).

11:00 horas - Tiro deportivo - Julieta Mautone en pistola de aire (clasificación y final).

11:30 horas - Maratón - Nicolás Cuestas

12:40 - Canotaje - Sebastián Delgado y Matías Otero en K2 1.000 (serie 1 y 2, y semifinal).

13:00 horas - Pentatlón moderno - Lucía Cabrera en todas las pruebas.

14:00 horas - Patín artístico - Agustina Suanes en programa largo.

14:00 horas - Triatlón - Federico Scarabino.

15:05 horas - Rugby Seven masculino - Uruguay vs. Argentina.

15:30 horas - Gimnasia artística - Víctor Rostagno.

​17:30 horas - Básquetbol 3x3 femenino - Uruguay vs. Venezuela.

18:30 horas - Rugby Seven masculino - Uruguay vs. Jamaica.

20:00 horas - Básquetbol 3x3 femenino - Uruguay vs. Estados Unidos.

23:30 horas - Básquetbol 3x3 femenino - Uruguay vs. Argentina.

Domingo 28 de julio

11:00 horas - Canotaje - Sebastián Delgado, Matías Otero, Erick Cabrera y José López en K4 500 (final).

11:00 horas - Tiro deportivo - Ignacio Hernández en pistola de aire (clasificación).

12:50 horas - Canotaje - Erick Cabrera en K1 200 (serie 1 y 2, y semifinal).

13:00 horas - Ecuestres - Agustina Bravo y José Beca en adiestramiento (prueba clasificatoria).

13:00 horas - Tiro deportivo - Ignacio Hernández en pistola de aire (final).

14:00 horas - Pentatlón moderno - Bryan Blanco y Joaquín Silva en todas las pruebas.

​14:00 horas - Levantamiento de pesas - Sofía Rito en 55 kilos.

15:00 horas - Gimnasia artística - Pierina Cedrés en clasificación.

​18:00 horas - Básquetbol 3x3 femenino - Uruguay vs. República Dominicana.

22:00 horas - Básquetbol 3x3 femenino - Uruguay vs. Brasil.

Lunes 29 de julio

9:30 horas - Pentatlón moderno - Joaquín Silva/Bryan Blanco en equipo masculino.

10:30 horas - Ecuestres - José Beca y Agustina Bravo en adiestramiento (clasificatoria).

11:00 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Ronda 1)

11:00 horas - Tiro deportivo - Mautone/Hernández en equipos mixtos (clasificación y posterior final).

11:00 horas - Taekwondo - Jonatan Rodríguez en menores de 80 kilos (preliminares, repechaje, semifinales y final).

11:35 horas - Canotaje - Sebastián Delgado en K1 1.000 (final).

12:00 horas - Hockey sobre césped femenino - Uruguay vs. Argentina.

13:00 horas - Canotaje - Sebastián Delgado y Matías Otero en K2 1.000 (final).

14:45 horas - Gimnasia artística - Víctor Rostagno en final concurso general múltiple.

16:20 horas - Surf - Julián Schweizer en longboard (Ronda 1).

16:30 horas - Levantamiento de pesas - Enrique Juanicó en 96 kilos.

20:00 horas - Gimnasia artística - Pierina Cedrés en final concurso general múltiple.

21:30 horas - Levantamiento de pesas - Rodrigo Marra en 109 kilos.

22:30 horas - Fútbol masculino - Uruguay vs. Perú.​

*Empieza el torneo de tenis.

Martes 30 de julio

11:00 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Repechaje Ronda 1).

11:00 horas - Pentatlón Moderno - Lucía Cabrera y Joaquín Silva en equipos mixtos.

11:00 horas - Tiro deportivo - Franco González en fosa olímpica (clasificación y final).

12:15 horas - Canotaje - Erick Cabrera en K1 200 (final).

13:30 horas - Gimnasia artística - Víctor Rostagno (final piso)

13:40 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Principal Ronda 2).

14:00 horas - Gimnasia artística - Víctor Rostagno (final arzones).

14:00 horas - Gimnasia Artística - Pierina Cedrés (final salto).

15:00 horas - Boxeo - Lucas Fernández en la categoría 56 kilos (semifinal).

15:30 horas - Gimnasia artística - Víctor Rostagno (final anillas).​

15:30 horas - Gimnasia artística - Pierina Cedrés (final barras asimétricas).

Miércoles 31 de julio

​11:00 horas - Ecuestres - José Bica y Agustina Bravo en adiestramiento (estilo libre, intermedio 1, GPFS y final).

11:00 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Repechaje Ronda 2).

13:30 horas - Gimnasia artística - Víctor Rostagno en final salto.

13:30 horas - Gimnasia artística - Pierina Cedrés en final viga equilibrio.

13:40 horas - Surf - Julián Schweizer en Longboard (Principal Ronda 2).

​14:50 horas - Gimnasia artística - Pierina Cedrés en final piso.

15:40 horas - Gimnasia artística - Víctor Rostagno en final barra fija.

16:00 horas - Hockey sobre césped femenino - Uruguay vs. Cuba.

16:20 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Principal Ronda 3).

17:00 horas - Surf - Julián Schweizer en Longboard (Repechaje Ronda 1).

20:30 horas - Básquetbol masculino - Uruguay vs. Argentina.​

Jueves 1 de agosto

11:00 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Repechaje Ronda 3).

13:00 horas - Surf - Julián Schweizer en Longboard (Principal Ronda 3).

13:40 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Principal Ronda 4).

14:08 horas - Ciclismo - Pablo Anchieri en Omnium (scratch).

14:54 horas - Ciclismo - Pablo Anchieri en Omnium (tempo race).

15:00 horas - Surf - Julián Schweizer en Longboard (Repechaje Ronda 2).

18:30 horas - Fútbol masculino - Uruguay vs. Jamaica.

20:00 horas - Básquetbol masculino - Uruguay vs. México

20:05 horas - Ciclismo - Pablo Anchieri en Omnium (eliminación).

​21:27 horas - Ciclismo - Pablo Anchieri en Omnium (prueba por puntos).



Viernes 2 de agosto

11:00 horas - Ecuestres - Rodrigo Abella, Luis Aranco, Lucía Chieza y Edison Quintana en prueba completa de adiestramiento.

​11:00 horas - Tiro deportivo - Julieta Mautone en pistola deportiva (precisión clasificación).

11:00 horas - Tiro deportivo - Rudy Lausarot en rifle de aire (clasificación y final).

​11:00 horas - Tiro deportivo - Jhonatan Ayala en rifle de aire (clasificación y final).

12:00 horas - Básquetbol masculino - Uruguay vs. República Dominicana.

12:00 horas - Hockey sobre césped femenino - Uruguay vs. Canadá.

12:20 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Repechaje Ronda 4).

13:40 horas - Surf - Julián Schweizer en Longboard (Repechaje Ronda 3).

16:20 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Principal Ronda 5).

17:00 horas - Surf - Julián Schweizer en Longboard (Principal Ronda 4).​

Sábado 3 de agosto

11:00 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (Repechaje Ronda 5).

11:00 horas - Tiro deportivo - Julieta Mautone en pistola deportiva (tiro rápido clasificación).

11:50 horas - Surf - Julián Schweizer en Longboard (Repechaje Ronda 4).

13:00 horas - Ecuestres - Rodrigo Abella, Luis Aranco, Lucía Chieza y Edison Quintana en prueba completa de cross-country.

13:30 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (medalla de bronce).

13:30 horas - Vela - Fernando Diz y Hernán Umpierre en 49er masculino (Regatas 1 y 2).

13:30 horas - Vela - Dolores Moreira en láser radial femenino (Regatas 1 y 2).

13:30 horas - Vela - Ignacio Rodríguez en láser standard (Regatas 1 y 2).

13:30 horas - Vela - Pablo Defazio y Dominique Knüppel en nacra 17 (Regatas 1 y 2).

13:30 horas - Vela - Ricardo Fabini y Florencia Parnizari en snipe mixto (Regatas 1 y 2).

14:20 horas - Surf - Julián Schweizer en Longboard (medalla de bronce).

14:30 horas - tiro deportivo - Julieta Mautone en pistola deportiva (final).

​14:37 horas - Ciclismo - Fabiana Granizal en Omnium femenino (scratch).

15:04 horas - Ciclismo - Fabiana Granizal en Omnium femenino (tempo race).

20:18 horas - Ciclismo - Fabiana Granizal en Omnium femenino (eliminación).

21:38 horas - Ciclismo - Fabiana Granizal en Omnium femenino (prueba por puntos).

Domingo 4 de agosto

12:00 horas - Ecuestres - Rodrigo Abella, Luis Aranco, Lucía Chieza y Edison Quintana en prueba completa (prueba de salto, final individual y equipos).

13:30 horas - Vela - Fernando Diz y Hernán Umpierre en 49er masculino (Regatas 3,4 y 5).

13:30 horas - Vela - Dolores Moreira en láser radial femenino (Regatas 3 y 4).

13:30 horas - Vela - Ignacio Rodríguez en láser standard (Regatas 3 y 4).

13:30 horas - Vela - Pablo Defazio y Dominique Knüppel en nacra 17 (Regatas 3 y 4).

13:30 horas - Vela - Ricardo Fabini y Florencia Parnizari en snipe mixto (Regatas 3 y 4).

13:30 horas - Vela - Nicolás Landauer en foiling kite (Regatas de la 1 a la 6).

15:15 horas - Surf - Julián Schweizer en Longboard (medalla de oro).

16:00 horas - Pelota Vasca - Braian Ramírez en frontón goma individual frente a Estados Unidos.

16:30 horas - Surf - Lucas Madrid en Open (medalla de oro).

17:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en trinquete de goma masculino frente a Chile.

17:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en trinquete de goma femenino frente a México.

​22:30 horas - Fútbol masculino - Uruguay vs. Honduras.



Lunes 5 de agosto

13:30 horas - Vela - Ignacio Rodríguez en láser standard (Regatas 5 y 6).

13:30 horas - Vela - Pablo Defazio y Dominique Knüppel en nacra 17 (Regatas 5 y 6).

16:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en pelota de goma masculina frente a México.

Martes 6 de agosto

11:10 horas - Leandro Rodas y Martín Zócalo en M2X (Eliminatorias).

11:50 horas - Remo - Felipe Kluver y Álvaro Silva en LM2X (eliminatorias).

12:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en mano individual frente a México.

12:30 horas - Remo - Mauricio López en M1X (Eliminatorias).

13:00 horas - Ecuestres - Marcelo Chirico, Raúl Guarino, Juan Manuel Luzardo y Martín Rodríguez en salto (primera competencia individual y por equipos).

13:00 horas - Natación - Micaela Sierra en los 100 metros pecho (series).

13:00 horas - Natación - Martín Melconian en 100 metros pecho (series).

13:30 horas - Vela - Fernando Diz y Hernán Umpierre en 49er masculino (Regatas 6, 7 y 8).

13:30 horas - Vela - Dolores Moreira en láser radial femenino (Regatas 5 y 6).

13:30 horas - Vela - Pablo Defazio y Dominique Knüppel en nacra 17 (Regatas 7 y 8).

13:30 horas - Vela - Ricardo Fabini y Florencia Parnizari en snipe mixto (Regatas 5 y 6).

13:30 horas - Vela - Nicolás Landauer en foiling kite (Regatas de la 7 a la 12).

16:40 horas - Atletismo - Emiliano Lasa en salto largo (final).

17:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en trinquete pelota de goma femenina frente a Perú.

17:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en trinquete pelota de goma masculino frente a México.

18:00 horas - Leandro Rodas y Martín Zócalo en M2X (Repechaje).

18:30 horas - Remo - Felipe Kluver y Álvaro Silva en LM2X (Repechaje).

18:50 horas - Remo - Mauricio López en M1X (Repechaje).

19:20 horas - Atletismo - Déborah Rodríguez en los 800 metros (semifinal).

22:30 horas - Natación - Micaela Sierra en los 100 metros pecho (Finales A y B).

​22:30 horas - Natación - Martín Melconian en 100 metros pecho (Finales A y B).



Miércoles 7 de agosto

11:40 horas - Remo - Bruno Cetraro, Martín González, Leandro Salvagno y Marcos Sarraute en M4X (cuatro par de remos cortos) en instancias eliminatorias.

11:50 horas - Remo - Sabrina Díaz en LW1X (Eliminatorias).

12:00 horas - Ecuestres - Marcelo Chirico, Raúl Guarino, Juan Manuel Luzardo y Martín Rodríguez en salto (primera ronda de la segunda competencia, primera ronda por equipos y segunda competencia clasificatoria individual).

12:00 horas - Fútbol masculino - Puestos 7 y 8.

12:40 horas - Remo - Mauricio López en M1X (Semifinales).

13:00 horas - Natación - Nicole Frank en los 200 metros libres (series).

13:30 horas - Vela - Fernando Diz y Hernán Umpierre en 49er masculino (Regatas 9 y 10).

13:30 horas - Vela - Dolores Moreira en láser radial femenino (Regatas 7 y 8).

13:30 horas - Vela - Ignacio Rodríguez en láser standard (Regatas 7 y 8).

13:30 horas - Vela - Pablo Defazio y Dominique Knüppel en nacra 17 (Regatas 9 y 10).

13:30 horas - Vela - Ricardo Fabini y Florencia Parnizari en snipe mixto (Regatas 7 y 8).

15:00 horas - Fútbol masculino - Puestos 5 y 6.

16:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en pelota de goma masculina frente a Guatemala.

17:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en trinquete pelota de goma masculina frente a Argentina.

17:10 horas - Atletismo - Lorena Aires en salto alto (clasificatorio).

18:30 horas - Remo - Sabrina Díaz en LW1X (Repechaje).

18:40 horas - Atletismo - Déborah Rodríguez en los 800 metros (final).

19:00 horas - Ecuestres - Ecuestres - Marcelo Chirico, Raúl Guarino, Juan Manuel Luzardo y Martín Rodríguez en salto (segunda ronda de la segunda, final por equipos y tercera competencia clasificatoria individual).

19:30 horas - Fútbol masculino - Semifinal 1 ​.

21:55 horas - Atletismo - Santiago Catrofe en los 1.500 metros (series).

​22:30 horas - Fútbol masculino - Semifinal 2.

​22:30 horas - Natación - Nicole Frank en los 200 metros libres (Finales A y B).

Jueves 8 de agosto

10:00 horas - Golf - Uruguay en individual masculino y femenino, y por equipos mixtos Round 1.

11:10 horas - Remo - Leandro Rodas y Martín Zócalo en M2X (Final B).

11:20 horas - Remo - Leandro Rodas y Martín Zócalo en M2X (Final A).

13:00 horas - Natación - Nicole Frank en los 100 metros espalda (Series).

13:00 horas - Natación - Micaela Sierra en los 200 metros pecho (Series).

13:00 horas - Natación - Inés Remersaro en los 100 metros libres (Series).

13:00 horas - Natación - Martín Melconian en los 200 metros pecho (Series).

13:00 horas - Natación - Enzo Martínez en los 100 metros libres (Series).

13:30 horas - Vela - Fernando Diz y Hernán Umpierre en 49er masculino (Regatas 11 y 12).

13:30 horas - Vela - Dolores Moreira en láser radial femenino (Regatas 9 y 10).

13:30 horas - Vela - Ignacio Rodríguez en láser standard (Regatas 9 y 10).

13:30 horas - Vela - Pablo Defazio y Dominique Knüppel en nacra 17 (Regatas 11 y 12).

13:30 horas - Vela - Ricardo Fabini y Florencia Parnizari en snipe mixto (Regatas 9 y 10).

13:30 horas - Vela - Nicolás Landauer en foiling kite (Regatas de la 13 a la 18).

16:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en pelota de goma masculino frente a Venezuela.

16:50 horas - Atletismo - Lorena Aires en salto alto (final).

17:00 horas - Pelota Vasca - Uruguay en trinquete pelota de goma masculino frente a Perú.​

19:30 horas - Atletismo - Santiago Catrofe y Eduardo Gregorio en los 1.500 metros (final).

​22:30 horas - Natación - Enzo Martínez en los 100 metros libres (Finales A y B).

22:30 horas - Natación - Martín Melconian en los 200 metros pecho (Finales A y B).

​22:30 horas - Natación - Inés Remersaro en los 100 metros libres (Finales A y B).

​22:30 horas - Natación - Micaela Sierra en los 200 metros pecho (Finales A y B).

22:30 horas - Natación - Nicole Frank en los 100 metros espalda (Finales A y B).​

Viernes 9 de agosto

11:20 horas - Remo - Felipe Kluver y Álvaro Silva en LM2X doble par de remos cortos (Final B).

11:30 horas - Remo - Felipe Kluver y Álvaro Silva en LM2X doble par de remos cortos (Final A).

12:10 horas - Remo - Bruno Cetraro, Martín González, Leandro Salvagno y Marcos Sarraute en M4X cuatro par de remos cortos (Final A).

13:00 horas - Natación - Nicole Frank en los 400 metros combinados (Series).

13:00 horas - Natación - Inés Remersaro en los 500 metros libres (Series).

13:00 horas - Natación - Enzo Martínez en los 50 metros libres (Series).

13:00 horas - Ecuestres - Marcelo Chirico, Raúl Guarino, Juan Manuel Luzardo y Martín Rodríguez en salto (primera ronda de la tercera competencia y final individual).

13:30 horas - Vela - Fernando Diz y Hernán Umpierre en 49er (Medal race).

13:30 horas - Vela - Dolores Moreira en láser radial (Medal race).

13:30 horas - Vela - Ignacio Rodríguez en láser standard (Medal race).

13:30 horas - Vela -Pablo Defazio y Dominique Knüppel en nacra 17 (Medal race).

16:20 horas - Golf - Uruguay en la rama masculina y femenina y en equipos mixtos (Round 2).

17:00 horas - Ecuestres - Marcelo Chirico, Raúl Guarino, Juan Manuel Luzardo y Martín Rodríguez en salto (segunda ronda de la tercera competencia y final individual).

19:35 horas - Atletismo - María Pía Fernández en los 1.500 metros (final).

22:30 horas - Natación - Enzo Martínez en los 50 metros libres (Finales A y B).

22:30 horas - Natación - Inés Remersaro en los 500 metros libres (Finales A y B).

22:30 horas - Natación - Nicole Frank en los 400 metros combinados (Finales A y B).



Sábado 10 de agosto

10:00 horas - Golf - Uruguay en individual masculino y femenino y en equipos mixtos (Round 3).

11:00 horas - Remo - Mauricio López en M1X un par de remos cortos (Final C).

11:00 horas - Ciclismo - Fabiana Granizal en la prueba de ruta femenina.

11:20 horas - Remo - Sabrina Día en LW1X un par de remos cortos (Final B).

11:30 horas - Remo - Sabrina Día en LW1X un par de remos cortos (Final A).

11:40 horas - Remo - Mauricio López en M1X un par de remos cortos (Final B).

11:50 horas - Remo - Mauricio López en M1X un par de remos cortos (Final A).

13:00 horas - Natación - Nicole Frank en los 200 metros combinados (Series).

13:20 horas - Karate - Juan Macedo en menores de 84 kilos (Round Robin).

13:30 horas - Vela - Nicolás Landauer en foiling kite (Medal race).

13:30 horas - Vela - Ricardo Fabini en snipe mixto (Medal race).

15:00 horas - Ciclismo - Pablo Anchieri en la prueba de ruta masculina.

17:30 horas - Karate - Juan Macedo en menores de 84 kilos (Finales).

18:00 horas - Fisicoculturismo - Rodrigo Chucarro en classic body building (semifinal y final).

18:00 horas - Fisicoculturismo - Josefina Ferret en fitness (semifinal y final).

​19:30 horas - Fútbol masculino - Medalla de bronce.

22:30 horas - Fútbol masculino - Medalla de oro.

22:30 horas - Natación - Nicole Frank en los 200 metros combinados (Finales A y B).

Domingo 11 de agosto

10:00 horas - Golf - Uruguay en individual masculino y femenino, y en equipos mixtos (Round 4).

11:00 horas - Judo - Pablo Aprahamian en la categoría menores de 100 kilos (Eliminación).

14:00 horas - Karate - Maximiliano Larrosa en menores de 60 kilos (Round Robin).

15:30 horas - Karate - Maximiliano Larrosa en menores de 60 kilos (Finales).