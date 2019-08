Después de la polémica en una gran carrera, Cuestas piensa en Tokio 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es que, tras el séptimo puesto de la maratón de los Juegos Panamericanos de Lima, polémica mediante por la llegada en el Parque Kennedy, el fondista uruguayo apunta primero a poder llegar a la marca exigida de 2:11’00” para clasificar directamente a Tokio o si no, pelear su lugar por el ranking mundial.

¿Qué pasó en Lima? Luego de la finalización de la maratón masculina en Lima el sábado 26 de julio, Nicolás Cuestas, quien en principio había quedado sexto con un tiempo de dos horas, 13 minutos y 59 segundos, al rato se encontró con la noticia de que era séptimo en la clasificación final.

“El tema fue que fallaron algunos chips, algo raro porque hasta el kilómetro 35 funcionaron correctamente, pero no fue así en la llegada. Algún chip falló y el peruano (Willy David Canchanya) no figuraba. Se pensó que había abandonado, es especuló con eso porque el paraguayo (Derlys Ayala) lo pasó faltando 700 metros y Nicolás (Cuestas) no lo vio. Entonces ahí se generó una duda grande”, le contó a Ovación Marcos Melazzi, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU).

Más tarde se confirmó que el peruano Canchaya había llegado, pero en la planilla figuraba como quinto, desplazando al sexto puesto al paraguayo Ayala y a Cuestas al séptimo. “Se hicieron los reclamos, se pidió la verificación por la vía informal y verificaron las pasadas. Hasta el minuto 35 el peruano venía adelante del paraguayo y cuando se verificaron las filmaciones se confirmó que el paraguayo llegó antes y terminó siendo quinto y el peruano sexto.”, explicó Melazzi.

Respecto a la posición de Cuestas, el presidente de la CAU remarcó que “eso era muy importante para el ranking mundial para clasificar a los Juegos Olímpicos porque son pocos los puntos de diferencia, pero todo sirve. Fijate que los cuatro primeros que llegaron corrieron por debajo del récord panamericano que existía hasta ese día y el tiempo que hizo Nicolás, en Toronto 2015 lo ponés ahí y era medalla. Fue un carrerón con una exigencia tremenda”.

La clasificación a Tokio 2020. El tiempo para clasificar de manera directa a la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es de 2 horas y 11 minutos, pero el otro camino es acceder a esta prueba mediante el ranking mundial.

Según Melazzi, “hay que ser muy estratégico para ver en qué carreras se puede competir y sumar puntos para ese ranking. Por ejemplo, ahora el 25 de agosto Nicolás va a Asunción al Sudamericano de media maratón que suma puntos y otros maratonistas van a la de Buenos Aires que es Sudamericano, pero después Nicolás tiene el Mundial, donde también habrá puntos en juego”.

El presidente de la CAU dijo además que hay una serie de eventos en las que los uruguayos van a participar y el caso de Nicolás es importante porque ya bajó dos veces su marca de maratón en lo que va de la temporada. “La que tiene que hacer es una marca muy exigente, pero nunca se sabe lo que puede pasar. El otro día corrió en 2 horas 14 minutos e hizo un esfuerzo muy importante que no se puede hacer en cualquier momento, pero si bien hay un tema de puntos, no es lo mismo ser sexto que séptimo. El tiempo que hizo es espectacular y da como para que nos ilusionemos con que pueda estar en los Juegos Olímpicos”.

El apoyo. Marcos Melazzi confirmó además que todos los fondistas que apuestan a la maratón olímpica seguirán contando con el apoyo de la CAU para poder prepararse y competir en eventos que sumen puntos para el ranking mundial.

"La CAU les da la posibilidad a los que buscan llegar a los Juegos Olímpicos de competir en torneos que den puntos. Lo mismo que se hace con los fondistas lo hacemos con los de pista y campo con el objetivo de seguir creciendo y que los deportistas eleven su nivel internacional”, cerró diciendo Melazzi.