Después de cinco años, por fin Woods volvió a ganar

El máximo referente del golf mundial, Tiger Woods, ha vuelto a la victoria después de cinco años de sequía. El jugador estadounidense se quedó con el Tour Championship en East Lake (Georgia, Estados Unidos), último evento de los playoff de la Fedex Cup reservado exclusivamente para los 30 mejores jugadores de la temporada en el PGA Tour.

Hace apenas un año el Tigre parecía estar acabado, sin poder competir debido a sus problemas en la espalda. Muchos lo daban por liquidado para el golf, pero gracias a que sus médicos lograron recuperar la parte baja de su espalda con una operación en abril de 2017, Tiger dejó de sentir dolor y pudo comenzar a practicar. Sin embargo, unos cuantos seguían sin creer que sería capaz de volver a competir al máximo nivel.

Pero Tiger es Tiger y si hay alguien que sabe cómo resurgir de las cenizas es él. A lo largo de esta temporada fue sintiéndose cada vez mejor, culminando en varias oportunidades en el top-10, incluyendo el British Open en julio, cuando llegó a alcanzar la punta del torneo con apenas nueve hoyos por disputar. No pudo ganar esa vez, pero ya estaba más cerca del objetivo.

Finalmente, este domingo, a los 42 años, Woods volvió al lugar que le pertenece, imponiéndose a los mejores jugadores del mundo con total autoridad y sin mostrar falencias. Por momentos logró un margen de seis golpes de ventaja durante la ronda final. Sin embargo, algunos errores en los últimos nueve hoyos acortaron esa diferencia a tan solo dos golpes.

Tiger completó una ronda final de 71 para totalizar 269 (11 bajo el par) y así conseguir su victoria numero 80 en el PGA Tour y la número 107 como profesional. Solamente el legendario Sam Snead Snead logro más victorias que él en el PGA Tour con 82. Ahora será momento de ir por este récord y también por los 18 Majors de Jack Nicklaus para consagrarse el indiscutible mejor golfista de todos los tiempos.

Una cantidad impresionante de público lo acompañó en el hoyo 18 para presenciar uno de los “comebacks” más impresionantes de la historia. El más grande golfista de la era moderna está de regreso y esto le hace muy bien al golf.

Woods confesó que le fue difícil no llorar en el último hoyo y agradeció de manera especial a todos los fanáticos por el apoyo que recibió durante estos cinco años.

“Tuve que luchar durante todo el día pero me ha encantado esta jornada. Cada parte de ella. La pelea, la lucha, las duras condiciones... Era un gran desafío a principios de año el pensar que podía volver a ganar pero a lo largo de las competiciones vi que era posible”, explicó el jugador, visiblemente emocionado.

“Mi cuerpo estaba hecho un desastre”, recordó Woods sobre su problema en la espalda. En aquel momento él esperaba que la operación le aliviara los dolores en la espalda y las piernas. “Ni siquiera sabía si iba a poder volver a vivir sin dolor”, relató.

“Ni siquiera pensaba en jugar. No podía sentarme, no podía caminar, no podía tumbarme sin sentir el dolor en la espalda y las piernas”, añadió.

Por su parte, Justin Rose, actual número uno del mundo logró quedarse con la Fedex Cup que premia al mejor jugador de la temporada con la suma de 10 millones de dólares. El inglés estuvo a punto de perderla pero un birdie en el último hoyo le permitió alzarse con el trofeo.

Esta semana Woods jugará en París ni más ni menos que la Ryder Cup, que enfrentará a los mejores golfista de Estados Unidos y Europa. Todo indica que será una semana llena de emociones, en donde todas las miradas estarán nuevamente en el. Tiger Woods está de vuelta y el mundo del golf lo celebra.

“Su regreso a este nivel es lo mejor que le puede pasar al golf. Todos los que hemos jugado con él sabemos lo que representa, la cantidad de gente que mueve, lo que cambia un torneo si está el Tigre o no”, afirmó el golfista español Miguel Ángel Jiménez. Y todos están de acuerdo.