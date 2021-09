El desesperado pedido de una Leona que le robaron su medalla de los Juegos Olímpicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sofía Maccari, jugadora de la selección de hockey de Argentina, fue asaltada en Buenos Aires y entre sus pertenencias le robaron la medalla de plata que obtuvo con Las Leonas en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio.

La deportista contó la situación y pidió ayuda para recuperar la medalla a través de redes sociales.

"Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso LA MEDALLA OLÍMPICA. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info", publicó.

Luego, en diálogo con TN, indicó: "Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo".



"Es algo que el que lo tenga en la mano no la puede vender ni sacar provecho de nada porque en el momento que la pongas a la venta la gente obviamente la va a ver. Seguramente si la tienen en su casa o un cajón no sabe el esfuerzo que hace uno para conseguir eso. Toda la gente que acompaña y esa medalla, el equipo detrás. Tiene muchos sentimientos. Uno la ve así y piensa que es un pedazo de nada, pero adentro tiene muchas cosas", agregó.