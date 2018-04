Un deporte que crece con pasos gigantes

Más de 15.000 personas practican Crossfit en Uruguay desde su desembarco hace algunos años. La exigente disciplina crece a pasos agigantados y fiel a sus principios, apuesta a más.

Es por eso que tras varias competencias nacionales en las que muchos competidores demostraron sus cualidades, cinco tendrán su chance en un torneo continental como el Latin America Regional del 25 al 27 de mayo en Río de Janeiro, Brasil.

El Arena Carioca 1, en el corazón del Parque Olímpico, escenario que fue sede del básquetbol, lucha y halterofilia de los Juegos Olímpicos 2016, albergará este certamen que tendrá la presencia de cinco uruguayos.

Juan Manuel Seitun (23 años), octavo en el ranking continental, Santiago Comba (24), 14° de la clasificación regional y elegido como revelación del Crossfit en Uruguay, Victoria Frascolla (27), Rodrigo Gómez (35) y Valeria Koser (22) serán los representantes celestes en Río de Janeiro.

Seitun logró la clasificación individual al igual que Comba, pero éste resignó esa posibilidad para competir en equipo con su team de Crossfit del Sur junto a Frascolla, Gómez y Koser. “Para mí es un orgullo haber logrado la clasificación individual, pero ir a competir a un torneo de estas características con mis amigos y las personas que entreno todos los días no tiene precio”, le contó Comba a Ovación agregando que “son 30 equipos de América Latina y el objetivo es quedar entre los 15. Meternos entre los 10 sería un sueño y nos motivaría a seguir creciendo en este deporte que nos gusta tanto”.

A Santiago Comba le faltan cinco materias para ser contador, trabaja en una empresa de auditoría y además entrena: “Muchos dicen ‘pa, que sacrificio’. Pero yo no lo tomo así. Sacrificio para mí hace una persona que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y mantener a su familia. Esto es una elección propia porque me gusta hacerlo. Encontré en el Crossfit un deporte que me llena y me motiva a superarme y exigirme todos los días”, explicó Comba.

Para Valeria Koser, la experiencia será totalmente nueva. “Siempre hice gimnasia porque me gustaban las barras y esos ejercicios, jugué al handball también, pero probé con el Cossfit y nunca más dejé. Una vez que empecé, no paré”.

Ahora, Comba, Koser, Frascolla, Gómez y Seitun van por seguir demostrando que el Crossfit llegó a Uruguay para quedarse y competir a nivel internacional.

El equipo uruguayo de Crossfit del Sur

SANTIAGO COMBA La revelación del Crossfit en Uruguay

Jugó al tenis hasta los 19 años, tiene 24 y desde hace 4 que eligió el Crossfit. Se está por recibir de contador y quedó en el puesto 14 de América Latina siendo la revelación.

"De chico jugaba al tenis y lo hice hasta los 19, incluso con varios torneos. Después probé con el fútbol y algún otro deporte más pero ninguno me convencía hasta que unos amigos me recomendaron hacer Crossfit. Empecé y desde el primer entrenamiento no dejé más", le contó Santiago Comba a Ovación.

El competidor remarcó que "tuve algún tiempo en el que dudé si seguir o no, pero siempre encontraba la motivación y ahora no está en mis planes dejar ya que logramos con este grupo algo impensado como representar a nuestro país en una competencia internacional".

La experiencia con amigos El objetivo "Meter a Uruguay en una competencia de ese nivel es algo único para nosotros y nos estamos preparando con el objetivo de quedar entre los 15 primeros. Con eso volvemos con una tarea cumplida, pero estando ahí siempre querés más. El deporte mismo te lleva a eso".

Comba dio detalles de una jornada larga, pero intensa: "Mi día arranca temprano, antes de las 8 de la mañana, con un buen desayuno, algo fundamental. Luego me voy a trabajar (6 horas), regreso, estudio un poco ya que estoy a cinco materias de recibirme de contador y me vengo al club a entrenar duro".

Además de todo ese trajín, Comba explicó que "el descanso es fundamental. Necesito dormir 8-9 horas mínimo. Mis amigos me invitan a salir o a cenar y a veces voy, pero no me quedo tanto rato, no voy a los boliches, no tomo. Si querés competir a este nivel no se pueden dar esas ventajas de no descansar o alimentarse mal".

VICTORIA FRASCOLLA La pentacampeona uruguaya

Tiene 27 años, estudia licenciatura en Educación Física y entrena Crossfit desde 2014. Desde que compite es pentacampeona nacional y está entre las 50 mejores de América del Sur en la disciplina.

Cuando empezó a entrenar Crossfit y a competir, solamente lo hacían dos mujeres y en el último Open eran 40 inscriptas. "Era raro porque al principio también se presentaba un desafío de género: hacer las mismas cosas que los hombres, los mismos ejercicios y rutinas. Solo hay variantes en el peso de lo que levantamos. El resto es total igualdad", le dijo Victoria Frascolla a Ovación.

Llegó a ser un tema tabú Tras la llegada del Crossfit a Uruguay "En los primeros años en Uruguay la gente decía que iba a entrenar y se lesionaba. Eso no es real. Si entrenás bien y hacés las cosas bien no te lesionás ni tenés problemas. Era como un rechazo a lo nuevo que rápidamente fue cambiando y ahora se colgó muchísima gente a practicar este deporte porque reúne a muchas disciplinas y están muy buenas todas las variables que tiene", contó Victoria.

Acerca de sus comienzos, Victoria recordó que "fue hace unos cuatro años que empecé a hacer Crossfit gracias a la recomendación de unos amigos. Yo era profesora de danza y eso lo terminé dejando. Me copó este deporte, me gustó mucho el tema de entrenar y siempre dar un poco más".

Con 27 años, Victoria estudia para ser licenciada en Educación Física y sueña con seguir creciendo en este deporte: "Llegar a ser profesional del Crossfit en el Uruguay es muy difícil hoy en día porque es una disciplina bastante nueva y con escaso apoyo hasta el momento, pero en el futuro todo puede pasar. Nosotros lo que queremos es seguir entrenando, superándonos y compitiendo.

RODRIGO GÓMEZ Arrancó y no dejó de practicar

“Rolo” es profesor de Educación Física, tiene 35 años y se metió en el mundo del Crossfit en 2014. Fue el primer hombre uruguayo en clasificarse al Latin America Regional de la categoría master.

"Me gustó desde el principio porque vi la cantidad de ejercicios que se pueden hacer. Yo soy profesor de educación física y ya de movida me pareció interesante. Lo hice también con el objetivo de estar en forma, de entrenar y estar bien porque siempre me gustó moverme", le contó Rodrigo a Ovación.

Acerca de las primeras competencias, "Rolo" recordó que "fuimos de los precursores de los torneos acá mirando y emulando lo que hacían en Argentina y Estados Unidos que son referencia para nosotros. Siempre soñamos con estar en este lugar y ese momento llegó. Ahora nos toca competir a nivel internacional con 29 equipos más y eso es algo impresionante para nosotros".

El competidor uruguayo dio detalles del Latin America Regional y explicó que "son tres días de competencias en los que te puede tocar hacer cualquier cosa. Siempre hay sorpresas porque cambian todo para que nadie vaya más preparado en una cosa y otra. Nosotros intentamos hacer de todo, fuerza, resistencia, velocidad para ir lo mejor preparados posible".

Rodrigo Gómez en un entrenamiento en Crossfit del Sur. Foto: Marcelo Bonjour.

VALERIA KOSER Llegó al Crossfit tras hacer gimnasia y handball

Estudia licenciatura en Educación Física, tiene 22 años y hace dos que comenzó a entrenar Crossfit luego de ser gimnasta y jugar al handball federado. Fue tercera en el Open de Uruguay 2018.

"Es todo muy raro y rápido también, porque hace un año estaba haciendo las clases como una más y ahora compito con el resto del grupo de atletas. Se me dio la oportunidad de sumarme y no lo dudé", le contó Valeria a Ovación.

Acerca del entrenamiento, la exjugadora de handball dijo que "el wod (es la rutina de una parte del entrenamiento) puede durar un minuto o 30 y consta de varios ejercicios que depende de la etapa en la que estés, si estás preparando un torneo metés más fuerza o si estás recuperando, bajás las cargas".

Valeria se encontrará con un nuevo escenario en Río de Janeiro y la expectativa es grande: "Nunca me imaginaba competir. Pero me llegó el momento y fui tercera a nivel nacional. El objetivo ahora es pasarla bien y disfrutar de lo que logramos pero también tratar de mantener las posiciones con las que clasificamos al regional".