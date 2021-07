Defensor Sporting avanza en la remodelación de la sede y el estadio de básquetbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aún equipo de básquetbol sin cancha le falta algo muy importante, porque en el día a día esa ausencia se transforma en algo más que un espacio físico que no existe. Defensor Sporting hoy en día no puede jugar de local. En 2006 se prohibió jugar en la cancha de Jaime Zudáñez por no tener dimensiones oficiales y con ello a Defensor le han arrebatado su localidad. Desde allí se ha intentado volver a eso y este año han comenzado las obras para la reconstrucción de un nuevo club, con un estadio cerrado.

Tener un estadio significa “la pertenencia”, aseguró, sin pensarlo, Jorge de la Riva, Gerente Deportivo del club.

“El niño que sale de acá y ve a un jugador de básquetbol que mide 3 metros entrenando y tirando se atrae por él. Y hoy en día no lo tenemos, hoy jugamos en Welcome, termina el partido y te vas. Tener cancha es la pertenencia, no solo para el deportista, que entrena y juega en el mismo lugar, sino que además lo es para el socio y para el hincha. Tenés tu estadio, es un lugar de donde sos”, agregó.



En setiembre del año pasado el club recibió la autorización para comenzar las obras en la sede principal de Defensor Sporting, ubicada en 21 de septiembre 2362. “Recién ahora no renovaron las concesiones del lugar, hace años se está intentando, costó un montón llegar a todo esto”, expresó De la Riva. Y desde el momento en que se tuvo no se ha perdido el tiempo.



Teniendo en cuenta que ya se tenía la idea de realizar un estadio, ¿por qué no invertir en el resto del club? Las obras constan de tres etapas, la primera ya está en curso, y el club empezó a aplicar su plan para financiarla. En febrero salieron con una campaña que exoneraba la matrícula y gracias a ello obtuvieron 620 socios en un mes.



“Toda la obra se paga con los ingresos que genera la propia actividad del club, sin tener que sacarle ingresos ni al básquetbol, ni al fútbol. El socio que viene acá y paga 2.350 pesos, va a ver que ese dinero vuelve para mejorar el club. Esto nos permite meter entre 800 y 1.000 socios más, que es la tentativa. Según este crecimiento, la inversión se banca sola”, señaló.

Para completar el pago de las obras, la parte social del club lanzó la campaña “socio premium”: “Pagás 1.500 dólares -hasta en 5 pagos- y sos socio durante 5 años con todos los beneficios (de un socio que no es vitalicio, no pueden votar, hasta cumplir los 5 años) y estás pagando 65% menos de lo que te saldría pagar la cuota mensualmente. Es un beneficio que también se puede transferir a otra persona”, explicó.



“El grueso de dirigentes, no todos, puso su parte para estar acá”, agrega. En total, 319 personas ya pagaron 1.500 dólares. “Con eso y alguna moneda más pagamos la primera etapa: la de los frontones y los vestuarios”, expresó.



Asimismo Jorge de la Riva aseguró que con el ingreso de entre 800 y 1.000 personas, que paguen los 2.350 pesos que sale la cuota “el club lo va a pagar sin despeinarse, apoyada por la campaña del socio premium”.



“Tú nombre va a estar en un mural con el de la gente que puso plata para hacer el estadio. Yo pagué 1.500 dólares y tengo el club gratis. Puse la plata porque a mí me gustaría que si algún día tengo hijos digan ‘mira que bueno esto’”, añadió.



En enero iniciará la segunda etapa y la tercera será la finalización del estadio, de los gimnasios de arriba y de la sala. Para De la Riva, sin la dirigencia anterior, que fue la que lo logró, y el trabajo de la actual, no se podría haber conseguido.



“Ahora hay una comisión de obras, compuesta por personas de varias agrupaciones políticas del club que llevan control sobre este tema. Está muy bueno porque le da transparencia, que es lo que no había en el club hasta hace tres, cuatro años”, afirmó.



El Gerente Deportivo dejó en claro que la plata de los socios solo irá para el club. “La gente dice ‘pero ponen plata en el fútbol y no ponen en el club’. No es así. La plata que se pone el socio, es para el socio”, finalizó De la Riva.

Etapa 1 - 568 m2

Es la etapa que se encuentra en desarrollo y de allí saldrá el nuevo hall de distribución para el sector deportivo y se construirán dos nuevos gimnasios. Por otro lado, se procederá a la ampliación del vestuario masculino con accesibilidad universal.

Etapa 2 - 647 m2

Se completará el hall de la etapa 1 incorporando un ascensor. Así como también la remodelación del vestuario con un vestuario infantil e incluyendo un vestuario femenino independiente, con accesibilidad universal. Se construirá una nueva sala mixta.

Etapa 3 - construcción de 2.164 m2

Aquí llegará el momento del estadio de básquetbol que tendrá capacidad para 1.200 espectadores con tribunas retráctiles y se harán nuevos vestuarios independientes construidos en subsuelo. “Lo más importante para el funcionamiento del club es el gimnasio de arriba. Institucionalmente, la cancha”, dijo De la Riva. Para la etapa 2 y 3 el club están negociando con grandes empresas.

Fin de las obras - faltan 19 meses

“En enero empieza la etapa 2 y a partir de allí son 14 meses más para terminar el estadio”, subrayó De la Riva. Después de años los hinchas podrán volver a ser locales y sentirse en casa. Al contrario de lo que muchos piensan, las canchas de tenis aledañas al club no pertenecen a Defensor. Consultado por la creación de unas, expresó: “Lo queremos hacer”.