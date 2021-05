Cuerpo y mente: así se prepara Lola Moreira para ser infalible en los Juegos Olímpicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada deportista que participa de los Juegos Olímpicos quiere llegar de la mejor manera, no solo por lo que significan, si no también porque se medirán ante los mejores del mundo en su disciplina. Y ante tan buen nivel hay que entrenar en cada aspecto, hasta en la toma de decisiones. Así lo hace la regatista uruguaya Lola Moreira de cara a Tokio 2020.

El 80% de la información que recibe un deportista viene de forma visual y, en la dinámica y la vorágine de la competencia, deben tomar la decisión más acertada en el menor tiempo posible para la respuesta física más precisa. Y si, la toma de decisiones también se entrena y en los últimos años se ha vuelto tan importante como la parte física.

¿qué es? Neural Trainer

Es un sistema de entrenamiento tecnológico que desarrolla las habilidades visuales, cognitivas y físicas de los deportistas.



Made in Uruguay: el producto ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinario de ciencias del deporte e ingeniería de software y hardware, basado en las últimas tendencias del conocimiento neurocientífico aplicado tanto al área deportiva como de la salud.

De lo más notable del sistema es que, aunque trae ejercicios pre-grabados, este entrenamiento congnitivo se puede adaptar a cada deportista y a cada disciplina. De hecho, la propia Lola Moreira confeccionó un prototipo en madera que simula el casco de su embarcación para entrenar.

"La vela es un deporte donde tenemos que tomar muchas decisiones en cuestión de pocos segundos" Lola Moreira Regatista uruguaya

Los atletas, sobre todo en la alta competencia, son conscientes de que la toma de decisiones puede ser fundamental a la hora del rendimiento competitivo y, la adaptabilidad y movilidad del sistema, hacen que Moreira pueda simular, en el entrenamiento, una situación parecida a estar en su embarcación y a la vez poner a prueba su mente y la toma de decisiones por estímulos visuales, sonoros y distracciones.

"La vela es un deporte donde tenemos que tomar muchas decisiones en cuestión de pocos segundos y teniendo en cuenta muchas variables. Obviamente no siempre las decisiones que tomemos van a ser acertadas y con los diferentes programas cognitivos podemos entrenar justamente esto y desarrollar habilidades que faciliten un accionar más eficiente y cada vez más infalible", comentó la sanducera de 22 años.

"Personalmente me gusta mucho entrenar así porque puedo simular la toma de decisiones con la misma intensidad que lo hago en el agua. Me divierte muchísimo todo entrenamiento que incluya la parte cognitiva, siempre me impulsa a querer hacerlo mejor y más rápido", agregó.

Christopher Gil Martínez es el entrenador de Moreira, a quién conoció en octubre de 2020 y, luego de que se recuperó de sus lesiones y quedaron atrás comenzaron a entrenar tanto la parte física como la cognitiva. "En esta etapa de preparación específica comenzamos a enfatizar en la toma de decisiones tanto en estado de cansancio como con perturbaciones externas y dimos un salto de calidad".