Las 10 cosas que debés saber sobre el Super Bowl que se juega hoy

Se disputará hoy en Miami la final del campeonato de fútbol americano de Estados Unidos, el famoso Super Bowl. Aquí algunos datos interesantes, desde las particularidades del deporte hasta las increíbles cifras que se manejan.

Las entradas para el partido de hoy en el Hard Rock Stadium de Miami tienen precios estratosféricos. Arrancaron en 4.000 dólares, pero ya no hay por ese precio. Según la ubicación en el estadio y la página web que las ofrezca pueden ir desde los 8.000 a casi 50.000. Se ofrecen además palcos para 20 personas que incluyen traslados, bebidas alcohólicas, refrigerios y baño por 770.000 dólares.

Una derivación del rugby

El fútbol americano, simplemente football para los estadounidenses, es una derivación del rugby británico. Este juego llegó a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, pero a través de su práctica en universidades sus reglas se fueron transformando. Se atribuye la principal participación en ese proceso a Walter Camp, egresado de Yale en 1880. Lo irónico de la denominación “football” es que se practica con las manos, salvo en incidencias puntuales. Además, la forma más importante de conseguir puntos, el touch down (expresión que significa tocar tierra o aterrizar) no implica apoyar la pelota en el suelo, a diferencia del try del rugby, sino simplemente cruzar una línea marcada en el campo. Una regla esencial del rugby es la prohibición de pasar la pelota hacia adelante, en tanto el fútbol americano se permite el pase adelantado, pero solo si se lanza detrás de la línea de donde se ubicó el balón. Hoy el fútbol americano es el deporte más popular de Estados Unidos en base a su espectacularidad, aunque en los últimos años la violencia que implica viene siendo crecientemente criticada en razón de las lesiones, en especial las cerebrales, que afectan a sus jugadores.