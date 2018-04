Cuando correr es más básico que ir al baño

El domingo habrá un nuevo monarca de la maratón en Uruguay. Julio Saroba, el vigente ganador de la principal carrera del país -la Maratón Montevideo- se lesionó de la rodilla hace casi un año y no podrá estar el próximo 15 de abril.



Pero no abandona el atletismo pese al duro golpe de la lesión de larga duración. “La intención mía es correr una carrera de 10 kilómetros e ir corriendo alguna media maratón; y en septiembre volver a correr una maratón acá en Punta del Este”, le afirmó a Ovación.



“Acá en Punta del Este”, dice el nacido en Rocha, porque hace ya 20 años vive en Maldonado. “Trabajo horario completo en una barraca y después salgo a entrenar en el Campus de Maldonado, o vamos a la pista de San Carlos”.



Pero la lesión no fue la única desgracia de Julio, quien el día anterior a la Maratón Montevideo del año pasado tuvo una mala noche. “Me vino un fuerte dolor de estómago. Estuve toda la noche descompuesto. Pasé hecho pedazos”, sostuvo. “Estaba para correr en mucho menos tiempo”, agregó.



Encima, el problema no terminó al despertar. Una de las necesidades básicas de las personas es ir al baño, algo que tuvo que hacer... ¡En plena maratón! “En el kilómetro 30 me sentía mal y fui al baño. Ahí perdí un minuto”, estimó.



Antes de ganar la Maratón Montevideo 2017, Saroba había competido también en la edición 2016 cuando salió cuarto. “Previamente había corrido una en Colonia por el 2010 y en 2009 corrí la maratón de Punta del Este”, añadió.



Pero en el atletismo comenzó hace varios años. “Hace ocho años estoy entrenando. Empecé con Marcelo Fernández, estuve cuatro años; después entrené con Jorge Beltrán, un año y poco; y después estuve con Rafael hasta este año”, comentó.



“Al principio sabía que había una carrera, salía del trabajo y me iba a correr, pero no entrenaba mucho. Hasta que un día empecé con un grupo de corredores y arranqué a entrenar”, destacó.



El año pasado con la victoria fue su mejor tiempo (02:31:03). “Antes había hecho 2:34”, dijo. Pero no se rinde y para el futuro ya planifica bajar ese registro. “En Punta del Este correr tengo pensado abajo de 2:30”, finalizó.