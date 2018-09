Se corre la segunda fecha del torneo 10K

El sábado se realizará la segunda fecha del Campeonato Clausura 10k de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) con la realización de la Bimbo Global Energy Race, que se realiza a la misma vez en 35 ciudades de 23 diferentes países alrededor del mundo.



En Uruguay se hará por cuarta vez seguida con el recorrido por la rambla montevideana. Será con el circuito competitivo de 10 kilómetros, pero también cuenta con los participativos de 5, 3 y 1 km (el último solo para niños de 6 a 11 años). Tendrá la largada a las 10.00 en las Canteras del Parque Rodó, aunque una hora antes se hará la de 1 Km.



Las inscripciones son hasta el sábado o hasta agotar cupos. El precio general de $ 600 salvo para la 1 km, de $ 400.

Incluso la participación tendrá un doble motivo: hacer deporte y ayudar, porque por cada kilómetro que recorra un participante, la marca donará 2 rebanadas de pan al Banco de Alimentos del Uruguay.



En la presentación fueron distinguidos los ganadores del año anterior: Jhonatan Tejera (hombres), Pía Fernández (mujeres) y Eduardo Dutra (silla de ruedas), donde se le dio la oportunidad de participar en la edición de Río de Janeiro. Junto a ellos estaban Eduardo Gregorio (tercero en 2017) y Natalie Bengoa (también tercera entre las mujeres).

“Era la primera vez que la corría y fue realmente una carrera muy linda. Me quedé muy contenta porque era una etapa del Campeonato de la CAU. Este premio es un incentivo para seguir entrenando y mejorando cada día”, señaló la ganadora del 2017 con un tiempo de 36:09, que viene de obtener la medalla de oro en 3.000 metros de los Juegos Iberoamericanos de Trujillo.



“Es una carrera espectacular, la más concurrida del año y además tiene varias distancias. Me encanta sobre todo porque el circuito es llanito, sobre la rambla. Está bien medida, la marca es real y si no hay viento es rápida. Es un deporte sano, en un ambiente lindo. Voy a tratar de llegar lo mejor posible a Río de Janeiro, ciudad que todavía no conozco”, dijo por su parte el ganador masculino, que hizo los 10 kilómetros en 31:23.