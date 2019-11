Corinna Schumacher: "Michael está en las mejores manos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Puede estar seguro que está en las mejores manos y que estamos haciendo todo lo posible para ayudarle", reconoció Corinna Schumacher, la esposa de Michael, en una entrevista concedida a la revista She's Mercedes Magazine.

La forma en la que se ha procedido para que el estado de salud del expiloto de Fórmula Uno sea tratado casi como un secreto de estado responde, de acuerdo a lo que indicó Corinna a una solicitud expresa de su esposo. "Solo estamos haciendo la voluntad de Michael manteniendo un tema tan sensible como la salud como siempre ha sido, en privado. Él lo hizo todo por mí. Nunca olvidaré a quién tengo que ser agradecida, y este es mi marido Michael", añadió.

Corinna también recordó en la entrevista un diálogo que tuvo con Michael sobre su hija Gina, que el pasado fin de semana dedicó su actuación a su padre en una exhibición hípica. "Un día me dijo que Gina Maria sería mejor que yo y eso no me gustó demasiado, pero tenía razón. Yo trabajaba día y noche con los caballos tratando de entender todo. Él decía que yo era demasiado amable, mientras que mi hija tenía más pundonor. Michael había comprendido entonces que Gina Maria tenía carácter".

El próximo mes de diciembre se presentará el esperado documental sobre el campeón, ahora postrado desde su accidente en 2013, y que anuncia material inédito del accidente.