Conciencia para la profesión

En treinta y seis años de profesión como periodista en varias oportunidades, me he encontrado en un circuito, al volante de un superauto, y me he preguntado cuán rápido debo pisar el acelerador para disfrutar de su performance.

Lo interesante de haber probado todo tipo de vehículos, es que nos da una capacidad de analizar nuestras posibilidades, además de lograr una vasta experiencia. Un accidente, en un circuito y a bordo de un automóvil que no es nuestro es muy negativo. Intentar demostrar lo bueno que somos manejando, y traer de vuelta un auto “abollado” ó dejarlo incrustado en un guardarraíl, no es una buena carta de recomendación. He visto caer en desgracia a periodistas que quisieron conducir más allá de sus facultades…

Cuando fui a probar la Ferrari F50 a Fiorano, conocí a Dario Benuzzi, el “tester official” de Ferrari. Él me pidió que “no dañara el auto, pues sería muy malo para mí, y para Ferrari”. Por supuesto que no lo dañé, y pude disfrutar de su performance en un 75%. No sucedió lo mismo con el periodista japonés que se subió más tarde y lo estampó contra un guardarraíl. Obviamente nunca más fue invitado por Ferrari o cualquier otro fabricante.