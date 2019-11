Comité Olímpico Uruguayo otorgó premios a lo mejor del deporte celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Comité Olímpico Uruguayo (COU) realizó la premiación de los mejores deportistas sus federaciones en el período del 1 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2019 y, principalmente, sus actuaciones en competencias del Calendario Olímpico: Juegos Olímpicos de la Juventud (Buenos Aires 2018), Juegos Sudamericanos de Playa (Rosario 2019) y Juegos Panamericanos (Lima 2019).



Los principales premios de Mejor Deportista, Mejor Joven Deportista (masculino y femenino) y Aporte Técnico.

Nicolás Landauer recibió el premio principal, el “Altar Olímpico” al Mejor Deportista por su actuación en vela en la categoría foiling kite. A sus 38 años ganó la medalla de plata en los Panamericanos, fue segundo en la categoría máster del Mundial, medalla de bronce en la Copa Brasil, oro en el Campeonato Norteamericano y sexto en los Juegos Mundiales de Playa con diploma. Además está cuarto en el ranking mundial. El premio es también por “su conducta ejemplar como referente y modelo a seguir en el deporte y el movimiento olímpico”.

Felipe Agüero, de 14 años, recibió la distinción de “Llama Olímpica” al Joven Deportista por sus logros en canotaje. Fue Campeón Nacional en los dos torneos del 2019 y, además, logró dos medallas de oro y dos de bronce en el Sudamericano de Velocidad de este año. “Tiene una conducta y actitud personal muy madura”, destacó el Comité Olímpico Uruguayo.

Nicole Frank, de 16 años, fue “Llama Olímpica” como Joven Deportista por lo hecho en natación: asistió a los Juegos Panamericanos, fue al Mundial de Natación FINA 2019 en Corea, ganó el bronce en el Sudamericano Juvenil de Chile 2019 y fue medalla de plata en la Copa Pacífico. El COU valoró su “actitud y conducta ejemplares” y “demostrando a sus pares ser una deportista tenaz, constante, humilde y buena compañera”.

Gastón Balleto, por su parte, fue distinguido con el “Olivo Olímpico” al Mejor Aporte Técnico por su trabajo en handball. Es coordinador de Beach Handball y técnico de las selecciones senior, mayor y Sub 18 de varones.

La oratoria estuvo a cargo del Dr. Julio César Maglione, Presidente del Comité Olímpico Uruguayo y el Dr. Alfredo Etchandy, Sub Secretario Nacional del Deporte quienes destacaron “el rol del deporte y el olimpismo en el desarrollo de la sociedad moderna”.

Frank “Llama Olímpica” al mejor joven deportista



“Es un honor el poder recibir la distinción de mejor joven deportista y el premio Llama Olímpica. Me tomó por sorpresa y me emociona mucho. Me ayuda a seguir motivada y con más ganas de entrenar para lo que se viene”, escribió.

Landauer “Altar Olímpico” al mejor deportista uruguayo



“Muy feliz y orgulloso de haber sido elegido el mejor deportista uruguayo. Agradecer a todos los que hacen esto posible: COU, Yacht Uruguay, Fundación Deporte, Secretaría Nacional, familia, amigos y Gustavo Coll”, publicó.

Más deportes Deportistas de otros rubros fueron distinguidos

María Pía Fernández (atletismo), Santiago Vescovi (básquet), Lucas Fernández (boxeo), Víctor Rostagno (gimnasia), Maximiliano Larrosa (karate), Martín Melconian (natación), Bruno Cetraro (remo), Julian Schweizer (surf), Julieta Mautone (tiro), Pablo Cuevas (tenis) y Mauricio Vieyto (voley).