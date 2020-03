Comité Olímpico Italiano decidió suspender eventos deportivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) decidió este lunes suspender todos los eventos deportivos en Italia hasta el 3 de abril, y pidió al Gobierno que adopte esta decisión por decreto, como medida de precaución ante la expansión del coronavirus.

"Todas las actividades deportivas en todos los niveles están suspendidas hasta el 3 de abril de 2020", dice el CONI en una nota publicada en su página web, que pide al Gobierno italiano que firme un decreto "específico que incluya esta decisión", se recoge en el comunicado del CONI.

No obstante, el CONI recuerda que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran dentro de la disponibilidad jurisdiccional del Comité y, por lo tanto, no pueden ser reguladas por esta decisión.

En este sentido, cabe recordar que este jueves el Getafe visita al Inter de Milán, en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, y que, una semana después, el Sevilla debe viajar a Roma, para la vuelta de la misma competencia. Asimismo, este miércoles el Real Madrid juvenil visita a Juventus, en los octavos de final de la Champions League Juvenil.

A lo que si afecta la decisión del CONI —debe ser ratificada por un decreto del Gobierno italiano— es a toda las competiciones nacionales, como todas las divisiones de fútbol (Serie A, B, etc), de baloncesto o voleibol, por ejemplo. Hasta el momento el decreto vigente del Gobierno genera partidos de fútbol a puertas cerradas, como el Derbi de Italia entre Juventus e Inter de Milán de este domingo.

El presidente del CONI, Giovanni Malagò, y representantes de las Federaciones de Deportes de Equipo mantuvieron este lunes una reunión, en la sede de dicho organismo en Roma, tras la que decidieron adoptar estas medidas como prevención ante el avance del coronavirus, que causó ya 366 muertos en el país.

El CONI ha determinado que "en cada acción y circunstancia la protección de la salud es la máxima prioridad de todos", y por eso ha considerado correctas las eventuales suspensiones de eventos deportivos por motivos médicos dictadas de forma individual por las autoridades competentes.



Finalmente, el Comité solicita al Ejecutivo que incluya al sector deportivo, tanto profesional como aficionado, en el plan de apoyo económico que va a impulsar para mitigar los efectos del coronavirus en la economía del país.