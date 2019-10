Clipper Race: Punta del Este ya está en Punta del Este tras 26 días en alta mar 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Están en Punta del Este los veleros de la regata internacional Clipper Race, que partió desde Europa y tras 26 días en alta mar cubriendo más de 5.000 millas náuticas a través del océano Atlántico. Entre ellos está el velero uruguayo Punta del Este, que tiene cuatro triputlantes de Uruguay.

Los uruguayos son Sofía Strasser, Alejandra Alvira, Darío Rodríguez y Fernando Antía, que están junto a 20 tripulantes más al mando del capitán español Jerónimo Santos González. Son de la delegación del Yacht Club de Punta del Este, encabezada por el comodoro Juan Etcheverrito.

La ambarcación uruguaya "Punta del Este" ya está en su puerto. Foto: Ricardo Figueredo

El sábado comenzaron a llegar las primeras embarcaciones de la segunda pierna de la regata denominada “La Copa de los Comodoros”, que partió de la Marina de Portimão, Portugal, en septiembre. Los dos primeros lugares fueron chinos: primero Qingdao, segundo Visit Sanya.

Dare to Lead fue el cuarto en llegar a Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

Es la segunda carrera de 15 que forman la Clipper Round the World Yacht Race, el desafío que consiste en once meses por el mundo con más de 40.000 millas náuticas con tripulación no profesional, con 700 personas de 43 países en su duodécima edición.

Foto: Ricardo Figueredo

En el puerto de Punta del Este estarán los veleros por 15 días para poder visitarlos, antes de seguir por Sudáfrica, Australia, China, Filipinas, Estados Unidos y Panamá.