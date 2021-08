Cimarroncitas: la capitana Jimena García contó cómo vivió Uruguay la clasificación al Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección uruguaya de hockey (Sub 21) logró su máximo objetivo: hizo historia luego de clasificar por primera vez a un Mundial. Además, las Cimarroncitas se quedaron con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Chile, un puesto inédito para la Celeste, que tampoco había logrado nunca ganar esta medalla.

El plantel de Andrés Vázquez cayó en la final 1-0 ante Canadá, siendo este el primer y único gol en contra que recibieron las chicas celestes en la competencia.



Fue un proceso “raro”, dijo la capitana de las celestes, Jimena García (22 años), pero que dio sus frutos. Empezó en el 2019 con un viaje a China para entrenar y jugar, y siguió con amistosos en Chile, pero en 2020 la pandemia las obligó a frenar. Volvieron en enero de 2021, por lo que los entrenamientos se retomaron dos meses antes del Panamericano. Las Cimarroncitas practicaban lunes, miércoles, viernes y sábados, cuando hacían partidos y dos sesiones de gimnasio. Y los martes y jueves hasta un mes antes del torneo, entrenaban con sus clubes. Luego la selección pasó a tener exclusividad para prevenir lesiones y cuidar del coronavirus con las burbujas.

La selección femenina junior de hockey se clasificó al Mundial de Sudáfrica. @cimarroncitas

“Lograr esto es algo que vengo esperando desde que niña, este Sub 21 siendo un año más grande era algo que las jugadoras de categoría 99 queríamos, porque venimos jugando el proceso de selección desde muy chicas y deseábamos terminar este ciclo jugando con este torneo”, expresó Jimena.

“Fue increíble cómo se dio todo, sinceramente era medio impensado lograr la clasificación porque nuestro grupo estaba conformado por dos potencias mundiales”, dijo en referencia a Canadá y Argentina. “Personalmente se vivió una experiencia de locos, todavía no caemos en lo que logramos. Estoy feliz y agradecida por haber tenido esta oportunidad”, indicó la capitana.

Para ella, el triunfo ante EE.UU. en semifinales fue un premio. “Nos merecíamos ese pase al Mundial por la entrega a los partidos y el corazón que le ponemos a lo que hacemos, además de la concentración que tuvimos, porque sabíamos que teníamos que mantener el arco en cero”, afirmó.

Si tuviese que elegir un momento, Jimena se quedaría con el abrazo con sus compañeras al momento de la clasificación. “Quedaban cinco segundos y todas estábamos mirando el reloj, casi que corriendo a abrazarnos y llorando. Fue un momento que no se puede explicar con palabras. Nos inundó la alegría, la felicidad, el orgullo de saber que estábamos logrando algo histórico y que nos posesionaba en un lugar donde ya no teníamos que pelear la clasificación. En ese momento se me pasó todo por la cabeza, pensar ‘soy mundialista’ es algo muy grande, pero lo estamos logrando. Es un momento que repetiríamos una y mil veces, fue uno de los días más felices de nuestras vidas”, afirmó la capitana.

El festejo de las Cimarroncitas tras ganarle a Estados Unidos. Foto: @PanamHockey.

Ya clasificadas y en la final, Jimena afirma que el partido con Canadá querían disfrutarlo, aunque admite que quizás les hubiese gustado jugar un poco más. “Nos faltó meter la bocha en el arco; no se le puede reprochar nada a la parte defensiva”, expresó.



Aunque Jimena llevó la cinta, ella remarcó que no fue la única referente, sino que trabajan juntas para sacar “lo mejor del equipo”. “Todas nos caracterizamos por tirar para adelante y por eso todo fluía”, enfatizó



Jimena no irá al Mundial por su edad, pero sabe que las expectativas son “disfrutar”. “Hay que dejar a Uruguay lo más alto posible, nunca negociar la actitud”, sostuvo.