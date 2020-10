Chris Namús entre la derrota y la impotencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No sentí perder, vi su mirada perdida en varias oportunidades, a mi no me dolió ni una de sus manos, ni ninguno de sus cabezazos, solo me ganó los rounds que salí a recuperar el aire”, expresó molesta Chris Namús en su cuenta oficial de Twitter luego de la derrota ante la eslovena Ema Kozin en la pasada jornada.

El CPI Box Club de Donauworth, Alemania, recibió una pelea que cambió varias veces de fecha debido a la pandemia y que tenía tres títulos mundiales en juego de la categoría medianos: Consejo Mundial de Boxeo, Federación Mundial de Boxeo y Asociación Internacional de Boxeo.

La paridad, en amplia mayoría de la pelea, se hizo presente sobre el ring y de hecho Chris Namús fue protagonista en el inicio de la misma con una clara intención de ir en busca del triunfo. Con el paso de los rounds, Kozin logró emparejar el duelo y a medida que transcurría la pelea ambas se encargaron de que el tiempo pasara y así conocer el destino a través de las tarjetas.

Fueron estas las que definieron el duelo y también las que se consideraron polémicas por lo que fue el trámite de la pelea, ya que finalizaron con un 98-92, 97-93, 97-93 de los jueces de la misma.

“Espero que las autoridades revisen este fallo porque no es la 1ra vez q pasa esto con Ema Kozin”, agregó la boxeadora uruguaya que quedó tras lo ocurrido en la pasada jornada con un registro de 25 triunfos y seis derrotas, teniendo en su haber que ocho de las victorias fueron por nocáut.