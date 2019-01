César Toledo, campeón 2018

El pasado fin de semana, con más de 150 jugadores en la cancha del Cantegril Country Club, se disputó el Torneo de las Estrellas. Esta fue la última etapa del Albatros Golf Tour 2018 presentado por Sura, cierre de una temporada que alcanzó altos quilates en cuanto a participación y nivel de competencia.



El clima acompañó de gran manera y los jugadores pudieron disfrutar de uno de los mejores campos de golf de América del Sur, a pocas horas de la llegada del 2019.



A diferencia de otras etapas, las salidas se realizaron en horarios libres entre las siete de la mañana y las tres de la tarde, para mayor comodidad de los participantes.



Como es habitual en este torneo, varios famosos en diferentes actividades del Río de la Plata dijeron presente para disfrutar de la última fecha del año. Al igual que en la temporada pasada, los destacados polistas argentinos Gonzalo y Nicolás Pieres jugaron en el horario de la mañana y se mostraron felices de estar nuevamente disputando el Torneo de las Estrellas.

En el horario de la tarde arribaron dos grandes figuras del deporte como lo son el extenista Juan “Pico” Mónaco y el golfista profesional Andrés “Pigu” Romero. Mónaco está haciendo sus primeros pasos en el golf y “El Pigu”, junto a un grupo de amigos y sponsors, pudo gozar de su deporte en este cierre de año de Albatros.



El torneo contó además con la cobertura especial de Sofía Rodríguez para ESPN. Sofía se dio el lujo de entrevistar al “Pigu” mientras jugaba. Romero se mostró muy satisfecho con lo realizado este año y confesó sentirse mucho más confiado luego de su victoria en el BMW International Open en Alemania. Fue su primera victoria luego de una sequía de 10 años, lo cual significó un gran alivio para él. Además, se mostró convencido de que si logra jugar bien arriba del green puede ganar cualquier torneo.



Romero dijo estar feliz de visitar Uruguay y agradeció a su sponsor que lo acompañaba mientras conocía la cancha del Cantegril Country Club.



Sin dudas un lujo que Albatros se pudo dar, cerrando el año con una de las figuras golfísticas más importantes del continente.

El torneo.

En lo que respecta a la competencia, se pudo apreciar un gran nivel de juego con scores muy bajos en todas las categorías. Entre las damas, Fiorella Bonicelli fue la campeona con 73 golpes, escoltada por Olga Reddig a apenas un impacto.



Por el lado de los caballeros, la categoría de 17 a 36 de handicap fue para José María Cunill con 68 golpes. Guillermo Ferrari resultó segundo con 69.



La categoría de 0 a 16 quedó en las manos de César Toledo, en gran medida debido una gran vuelta de 66 golpes, dejando en la segunda ubicación a Aparicio López quien firmó una tarjeta de 68.



Por último, en la categoría principal del torneo, Agustín Tarigo presentó el mejor score gross con una ronda espectacular de 65 golpes, seis bajo el par.

Al igual que en las otras etapas del Albatros Tour, tuvieron lugar los premios especiales de best approach y long drive, cumplidos en los hoyos 5 y 18 respectivamente. En damas Fiorella Bonicelli la dejó a 8,8 metros del objetivo y se quedó con el best approach, mientras que el long drive fue para la argentina Candelaria Villar Urquiza, con un tiro de 254 yardas. En caballeros Marcelo Midlin ganó el best approach dejándola a 1,6 metros del hoyo. Martín de León pegó el drive mas largo del día con 304 yardas.



Pero lo más importante de la jornada tenía que ver con la definición del Albatros Golf Tour 2018. César Toledo y Guillermo Ferrari se midieron con todo su golf para ver quién se coronaba como el jugador del año.



Ambos realizaron muy buenas rondas pero Toledo resultó el ganador gracias a una ronda espectacular de 66 golpes frente a los 69 de Ferrari.



Con un total de 310 puntos, Toledo superó por apenas cinco a Ferrari y se consagró campeón del Ranking El País. Por su parte, Martín de León quedó tercero con 200 puntos.

El campeón.

Toledo se mostró muy feliz luego de su triunfo y confesó haber estado muy ansioso durante todo el fin de temporada. Además, tuvo que atravesar momentos muy complicados durante este año debido a una operación de cadera que lo alejó de las canchas por un tiempo. Una gran recuperación y por sobre todas las cosas sus ganas de llevarse el tour permitieron que tuviera un cierre de año soñado.



Al recibir el trofeo, entregado por Andrés Romero, Toledo se dirigió a los presentes y agradeció especialmente a la organización por todos los torneos que realizan durante el año.



Toledo recibió el premio y un importante set de obsequios cortesía de los sponsors. De la misma forma, se adjudicó un viaje al exterior con los gastos pagos para disputar un torneo internacional en representación de Albatros durante 2019.

Para culminar la jornada, todos los jugadores compartieron una paella, acompañanando la entrega de premios y los importantes sorteos.



Albatros se prepara con mucha fuerza para la temporada 2019. La actividad arrancará el 8 de enero en el Cantegril Country Club, dando inicio a su Summer Tour. Luego tiene previstas otras tres fechas, a desarrollarse entre enero y febrero, para completar la temporada de verano.



Como es habitual, en marzo se dará inicio a la temporada regular que, al igual que este año, estará presentada por Sura.