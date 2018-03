Carrère y Marqués en la Barabino

Finalizó el pasado domingo en el Cantegril Country Club una nueva edición de la Copa Elbio Barabino, uno de los torneos más importantes de la temporada ya que contabiliza importantes puntos para el ranking de aficionados de la Asociación Uruguaya de Golf y para el World Amateur Golf Ranking.



Participaron más de 150 golfistas, la cancha se presentó en excelentes condiciones y el clima acompañó de manera perfecta. Como es habitual el torneo se disputó a 54 hoyos singles medal play. Al comenzar la última jornada, Jimena Marqués en damas y Pablo Juan Carrère en caballeros lideraban las acciones.



Faltando apenas tres hoyos, Vitoria Bargo había logrado alcanzar a Marqués, quien no estaba teniendo su mejor dia. Sin embargo dos errores por parte de Bargo en los hoyos 16 y 17 la dejaron sin posibilidades. De esta manera Jimena logró un nuevo título, con rondas de 76, 74 y 79 para totalizar 229 golpes, cinco menos que su escolta.



Carrère, en tanto, comenzaba la última ronda en la punta junto a Facundo Álvarez. Agustín Tarigo completaba el último grupo, dos golpes por detrás de los líderes. Carrére se mostró implacable durante toda la tarde, casi sin cometer errores y poco a poco comenzó a alejarse de sus perseguidores. Al llegar al hoyo 15 había logrado cuatro golpes de ventaja frente a Tarigo. Álvarez había cometido algunos errores que lo dejaban sin chances. Fue allí donde Carrère logró cerrar el campeonato. Dos tiros espectaculares en el difícil par cuatro le permitieron tener una buena oportunidad de birdie y no la desaprovechó. En tanto, Tarigo hacia bogey y se despedía del titulo. Carrére cerró el torneo con tres bogeys, que acortaron su margen a tres golpes.



Al final Carrère se impuso con rondas de 71, 72 y 73 para sumar 216 (+3), mientras que Tarigo realizó rondas de 72, 73 y 74 totalizando 219 (+6). Miguel Reyes y Facundo Álvarez culminaron empatados en la tercera ubicación con 222 (+9).



Fue su primera copa Barabino, y además le dio importantes puntos para el ranking mundial de aficionados. Su objetivo es poder disputar el Latin American Championship el año que viene y este triunfo lo posiciona de muy buena manera.



“Estoy muy feliz por este triunfo en una copa tan importante y quisiera compartirlo con mi señora Josefina Fraga, quien me apoya constantemente para poder competir”, declaró después.



Este titulo es un gran golpe de confianza que le permite afrontar el año con muy buenas expectativas. La clave esta semana estuvo sobre el green, donde pudo capitalizar la oportunidades. Su próxima participación será a mediados de marzo en el Cantegril cuando dispute la Copa Jose Esmoris.