Carmelo fue una fiesta del golf

El pasado fin de semana se disputó en el Carmelo Golf la segunda edición de su Campeonato Abierto. Una gran concurrencia de público hizo de este evento un verdadero éxito. Jugadores de varios puntos del país se hicieron presentes, así como también varios argentinos, que le dieron un tono internacional a la competencia.



Adicionalmente, el Abierto formó parte del calendario de torneos del Ranking Nacional de Mayores y desde este año también es un certamen válido para el World Amateur Golf Ranking.



En la categoria principal de damas, Jimena Marqués fue la vencedora con 230 golpes, superando por cinco a su escolta Inés Rapetti. Una nueva victoria de Marqués, que demuestra que en el medio local no tiene rivales. La otra categoría de damas marcó el triunfo de Florencia Di Cocco con 149 impactos.



En la principal categoría de caballeros Pablo Carrère consiguió una nueva victoria, con la cual además se adjudicó el Ranking Nacional de Mayores y sumó importantes puntos para el WAGR. Con un total de 214 golpes, dos bajo el par superó por dos a su escolta Álvaro Vargas (h).



En diálogo con Albatros News, el flamante campeón manifestó sentirse muy contento por el resultado. “Además de esta nueva victoria, me alegra haber ganado el Ranking Nacional, uno de mis objetivos antes de empezar el año”, afirmó.



“La clave estuvo el sábado por la tarde, cuando pude sacar mi mejor juego y esa ronda de 67 golpes me encaminó al título”, agregó.



La definición del torneo resultó apasionante, ya que Carrère entraba a la ronda final con cuatro golpes de ventaja sobre Nicholas Teuten. Al tee del 11, sin embargo, Teuten ya lo había empatado y parecía que seguiría expreso al título. Fue entonces cuando Pablo mostró nuevamente su temple y con birdies en los hoyos 12 y 16 cerró su victoria.



Álvaro Vargas (h.), que está regresando a la alta competencia, finalizó en el segundo lugar y dio la nota con un hoyo en uno al par 3 del hoyo 17.



En las restantes categorías los vencedores fueron: en la 0-9 handicap, Nicholas Teuten (143), en la 10-16 Miguel Lanarol (145), en la 17-24 Marcos Valcarenghi (146) y en la 25-36 Daniel Bar (143).



La agenda de la Asociación Uruguaya de Golf se retoma el fin de semana del 5 y 6 de mayo, cuando comience la primera etapa del Campeonato Nacional Match Play.