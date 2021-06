Carl Nassib, el primer jugador activo de fútbol americano que se declaró homosexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un hecho histórico, el ala defensivo de los Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, se reveló como el primer jugador en activo en declararse homosexual en la liga profesional de football americano (NFL).

Nassib, de 28 años, dijo en un video publicado en Instagram que esperaba que su ejemplo aumentara la visibilidad de otros deportistas homosexuales.

"Solo quería tomarme un momento para decir que soy gay", dijo Nassib en el video. "He tenido la intención de hacer esto por un tiempo, pero finalmente me siento cómodo sacándolo afuera. Realmente tengo la mejor vida, la mejor familia, amigos y trabajo que un hombre puede pedir", agregó.

"Soy una persona bastante reservada, así que espero que sepan que no estoy haciendo esto para llamar la atención. Simplemente creo que la representación y la visibilidad son muy importantes", añadió.



"De hecho, espero que algún día, videos como éste y todo el proceso de presentación para salir del armario no sean necesarios, pero hasta entonces haré mi mejor esfuerzo y mi parte para cultivar una cultura de aceptación y compasión", sumó.



Asimismo agregó que estaba donando 100.000 dólares al Proyecto Trevor, una asociación sin fines de lucro que trabaja para prevenir el suicidio entre los jóvenes LGBTQ en los Estados Unidos.



Nassib es el primer jugador en activo de la NFL que se declara homosexual. Varios jugadores declararon su homosexualidad después de retirarse de la Liga de football americano, el deporte de mayor audiencia en Estados Unidos.



En 2014, el jugador universitario Michael Sam fue seleccionado por los St. Louis Rams después de declararse homosexual, pero fue dado de baja después de jugar uno cuantos partidos de pretemporada y nunca disputó un juego de temporada regular en la NFL.



Mientras tanto, los Raiders elogiaron a Nassib en una publicación en Twitter. "Orgulloso de ti, Carl", escribió el equipo en una publicación que acompañaba a la declaración de Instagram de Nassib.



El comisionado de la NFL, Roger Goodell, saludó a Nassib y dijo que esperaba que anuncios similares en el futuro ya no fueran de interés periodístico.



"La familia de la NFL está orgullosa de Carl por compartir con valentía su verdad hoy", dijo Goodell.



Wade Davis II, uno de los pocos exjugadores de la NFL que se declaró gay después de dejar la liga, fue uno de los primeros en felicitar a Nassib. "Bravo Carl Nassib", escribió en Twitter.