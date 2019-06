Carapaz: "Si me piden que vaya al Tour, no iré, pero estaré en la Vuelta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De manera esa contundente y con buen humor, el ganador del Giro de Italia contestó en seco a la pregunta de si iría al Tour si se lo pidiera el equipo.



"Aunque me lo pidan, no voy a ir al Tour", dijo Richard Carapaz, quien explicó que este año su preparación física y mental se adecuó al reto del Giro.



"Cuando me inicié en el ciclismo el sueño era el rosa del Giro y este año me mentalicé para ello. No tengo el Tour en mis planes. En dos temporadas probaré, no sé si para ganarlo, pero lo intentaré", señaló.

Ahora le toca disfrutar y preparar el resto de la temporada, en la que hay un segundo objetivo que afrontará con ilusión: la Vuelta a España.



"La Vuelta sí la haré, para ello sí me he preparado. Esta Vuelta tendrá lo suyo, con crono y mucha montaña, vamos a ver el equipo que llevamos y la estrategia que se prepara".



Agasajado en Madrid y después de contestar por videoconferencia a las preguntas de periodistas de su país, Carapaz dio las gracias a Ecuador por el apoyo recibido.



El embajador ecuatoriano en la capital de España, Cristóbal Roldán, le hizo entrega de la bandera tricolor por encargo del presidente de la nación, Lenín Moreno.

"Gracias a mi país por haber estado pendiente de mí", dijo Carapaz, quien se dirigió a los niños de su país: "Los sueños no son solo para tenerlos en la cabeza, hay que luchar por ellos en cualquier ámbito de la vida".



"A los niños les diría que sueñen en grande y que disfruten de cada cosa que hacen", añadió.



Carapaz explicó que vio el triunfo en el Giro más cerca a partir del cuarto día, cuando ganó la primera de las dos etapas batiendo al esprint a sus rivales. Luego hubo otros factores, personales y de equipo.

"La presencia de mi familia, mis hijos, Sofía y Santiago, fue otro plus de motivación, el punto que me llevó a rematar la victoria, una victoria de todos, del Movistar Team", aseguró.



"El triunfo se basó en la preparación, desde hace muchos meses, hablamos sobre el Giro 2019 después del cuarto puesto del año pasado, mucho sacrificio y la colaboración de todo el equipo, muchos detalles a contar, pero es el trabajo en equipo y la unidad lo que ha prevalecido".