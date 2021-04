Cancelaron Sudamericano de atletismo en Argentina: ¿qué pasa con los uruguayos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Buenos Aires iba a ser la ciudad anfitriona de la edición 52 del Campeonato Sudamericano de Atletismo que está previsto para disputarse entre el 14 y el 16 de mayo y que ahora deberá cambiar de sede ya que las autoridades de Argentina cancelaron este torneo.

La razón se debe a la grave crisis sanitaria que atraviesa el vecino país y que parece no mejorar en las próximas semanas: “Las autoridades nacionales comunicaron la no autorización del mismo debido a la grave crisis sanitaria nacional, que se ha agravado y que no se espera que se solucione a corto plazo”, informó la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) en un comunicado en su web oficial.

“La CADA realizó gestiones en los días anteriores para concretar el certamen en Concepción del Uruguay, donde recientemente tuvieron lugar los Grand Prix Sudamericanos y el Nacional, pero la no autorización se extiende a todo el país”, agrega la comunicación.

Por otra parte, desde la CADA se expresó que “el gobierno adelanto su intención de colaborar para que los atletas nacionales puedan trasladarse a otro país donde sea posible la realización de esta tan importante competencia”.

María Pía Fernández será una de las celestes en el Sudamericano. Foto: EFE.

En las últimas horas, la ciudad colombiana de Ibagué, la primera sede alternativa, cobró fuerza para albergar el Campeonato Sudamericano que para muchos atletas es la última gran competencia para poder conseguir la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio.

EL SUDAMERICANO SERÍA EN COLOMBIA



Atletismo Sudamericano informó a la Federación Colombiana de Atletismo que la ciudad de Ibagué - Tolima es la primera opción para realizar el 52° Campeonato Sudamericano de Atletismo ante la suspensión en Buenos Aires. pic.twitter.com/VbRKsFoW6k — atletismo_argentino (@AtletismoAr) April 27, 2021

Y los uruguayos no están ajenos a esa situación ya que competidores como Emiliano Lasa, Déborah Rodríguez, María Pía Fernández, Santiago Catrofe y Andrés Silva persiguen ese cupo en la cita olímpica y tenían depositadas sus esperanzas en el torneo que se iba a llevar a cabo en Buenos Aires.

Este cambio de sede implicará un viaje más largo y por ende también más costoso para los atletas celestes que en principio y siendo Buenos Aires la sede iban a ser entre 18 y 20 competidores.

“En el Campeonato Nacional —que se disputará el 2, 8 y 9 de mayo en la Pista del Parque Batlle— se iban a reconfirmar algunas marcas pero nuestra idea era llevar esa cantidad de atletas a Argentina con cantidad y calidad, pensando en el corto plazo con los que buscan sus marcas olímpicas pero también en el mediano y largo plazo porque hay varias promesas. Ahora estamos a la espera de la definición de la sede para ver qué delegación podemos llevar”, le dijo a Ovación Marcos Melazzi, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU).

Marcos Melazzi, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay. Foto: Archivo El País.

“Sin lugar a dudas que al no ser en Buenos Aires ni en Concepción del Uruguay, para nosotros ir a otro país nos cambia el presupuesto pero hasta no tener confirmada la nueva sede no podemos definir nada”, agregó Melazzi.

Consultado acerca de si Uruguay en algún momento se presentó como posible sede, el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay fue muy claro: “No estamos en condiciones de poder ser sede por un tema de infraestructura para albergar un torneo de estas características”.

Ahora, mientras las autoridades nacionales de Colombia tendrán dos días para confirmar o desestimar ser sede del Campeonato Sudamericano, en Uruguay se espera con incertidumbre la decisión ya que se trata de una instancia clave para varios atletas que buscan su marca para alcanzar el gran objetivo: la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.