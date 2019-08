Un camino lleno de éxitos para Schweizer: plata panamericana para Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A los 17 años Julián Schweizer les dijo a sus padres que quería irse a Costa Rica. Su obsesión era el surf, convertirse en un profesional y competir al más alto nivel.

La noticia cayó como un balde de agua fría en la familia, pero el apoyo no demoró en llegar. Mariana y Alejandro, sus padres, le dieron el sí, pero con la condición de que terminara el liceo.

El desafío quedó planteado y las metas se fueron cumpliendo. Julián comenzó a entrenar en Centroamérica, arrancó a competir en eventos de primer nivel y los resultados comenzaron a llegar para el uruguayo que hoy a sus 21 años vive un momento único.

Títulos internacionales y excelentes actuaciones en torneos de mucha importancia en longboard le empezaron a dar un nombre a un joven uruguayo que apostó a su futuro y con el apoyo de su familia hoy disfruta de haber entrado en la mejor historia del surf uruguayo.

Julian Schweizer posando con su medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Foto: Enrique Arrillaga.

Es que tras una notable actuación en Punta Rocas, Schweizer le dio al surf celeste la primera medalla a esta disciplina que comenzó a formar parte del ciclo olímpico al quedarse con la presea de plata en los Panamericanos.

Ayer se tiró al agua por la mañana y luego de vencer al estadounidense Cole Robbins se metió en la final por el oro, instancia en la que el peruano Benoit Piccolo Clemente tuvo una notable actuación para quedarse con el heat con puntaje de 19,13 contra 11,73 del uruguayo.

Más tarde llegó la premiación en una emotiva ceremonia a orillas del Océano Pacífico y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue el encargado de colgarle la medalla de plata a los tres primeros: “Fue un momento increíble e inolvidable que voy a recordar toda mi vida porque subirme al podio rodeado de amigos, con mi viejo en la tribuna y toda esa gente que se hizo sentir, fue impresionante”.

Julián Schweizer en el agua donde se destacó en Lima. Foto: AFP

Antes, muchas cosas pasaron por la cabeza de Julián en esa caminata hacia el podio. “Fue algo increíble y totalmente nuevo para nuestro deporte que tiene todo para ser una disciplina olímpica y ojalá siga creciendo. En Lima demostramos que hay mucho nivel, que la gente disfruta y el que no lo conoce se lo recomiendo. Se va a enamorar como me enamoré yo”, expresó.

Schweizer vino a Lima por el premio mayor y estuvo cerca: “Mi objetivo era el oro o por lo menos un podio. Se cumplió pero quedé en la mitad”, dijo entre risas haciendo alusión a la derrota en la final ante su amigo Piccolo Clemente, agregando que “el balance es súper positivo porque cada campeonato te deja una enseñanza y por más que haya ganado la medalla de plata, me voy con un montón de aprendizajes para poder seguir creciendo. Fue todo muy lindo, desde la competencia hasta el compartir muchas cosas con el resto de los deportistas uruguayos. Estoy feliz de ser parte de este mundo del ciclo olímpico y espero serlo durante mucho tiempo más”.

Muchas cosas pasan por la cabeza de Julián a la hora de mirar para atrás porque su vida es corta y todavía tiene un enorme camino por recorrer: “Mis últimos cinco años pasaron volando. Aún recuerdo cuando iba al liceo en Uruguay como si fuera hoy, pero así como pasó volando el tiempo, mi vida cambió radicalmente y estoy muy contento de estar en este lugar y saber hacia dónde estoy yendo. Pero no te voy a mentir. Muchas veces me replanteo si esto es lo que quiero o si deseo tener una vida normal entre comillas porque para mí, mi vida es normal, pero para muchos otros, no. Ahí es cuando pongo los pies sobre la tierra y me doy cuenta de que estoy por el camino que más me llena y eso es lo más importante porque mi vida transcurre adentro del agua”.