Bomba en la NFL: Tom Brady deja los New England Patriots

Una dinastía ha llegado a su fin. Tom Brady, el histórico mariscal de campo de New England Patriots en la NFL, anunció este lunes que no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con el equipo, por lo cual se despidió de sus compañeros y de la afición patriota, aunque no del deporte.

"Quiero agradecer por los pasados 20 años de mi vida y por el diario compromiso con ganar y crear la cultura de ganar basada en grandes valores", escribió en sus redes sociales quien es considerado por muchos el mejor mariscal de campo de toda la historia de la NFL, por lo cual es apodado GOAT, acrónimo de Greatest Of All Time (el más grande de todos los tiempos).

A los 42 años Brady todavía siente que tiene muchas cosas para dar y por eso no ha puesto fin a su trayectoria y todo apunta a que su futuro está en Los Angeles Chargers o en Tampa Bay Bucaneers, en ese orden de prioridades.

El año pasado Brady (casado con la modelo barsileña Gisele Bündchen) había vendido su casa en Boston, lo que hacía pensar que la renovación de su contrato no sería sencilla. El seis veces ganador del Super Bowl con los Patriots (disputó nueve y nunca tuvo una temporada con récord negativo) había construido a su vez una mansión en Los Angeles, razón por la cual se cree que los Chargers llevan la delantera.

Las razones de la salida parecen ser netamente contractuales. Los Patriots le ofrecieron 13,5 millones de dólares por temporada para renovarle, pero Brady no aceptó, pues según los informes de la prensa estadounidense tiene una oferta de 30 millones de dólares por año realizada tanto por Tampa Bay como por los Chargers.

Ahora a New England se le plantea el problema de quién sucederá a quien ha sido su líder histórico. Está claro que se rompe la dinastía ganadora que Brady formó con el técnico Bill Belichick, quien ha sido su único entrenador en los 20 años de carrera.